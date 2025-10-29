"Mislio je da će nešto desiti Sejdi": Udovica Šabana Šaulića progovorila o Halidu Bešliću

Goca Šaulić o Bešliću i njegovom druženju sa Šabanom Šaulićem

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Početkom mjeseca napustio nas je velikan muzičke scene, pjevač Halid Bešlić. Sada ga se prisjetila Goca Šaulić, udovica Šabana Šaulića, i otkrila da su se Halid i njen suprug redovno družili i dijelili isti smisao za humor.

"Sad mnogo više gore ima kvalitetne muzike nego dolje. Božja bašta se puni sa ozbiljno velikim imenima", rekla je Goca.

Ona se sjeća da je Halida Bešlića upoznala na Koševu prije 30 godina, a ističe da je Halid bio i te kako duhovit i da je znao da napravi odličnu atmosferu.

"Imali su veliko poštovanje i ljubav. Ja sam samo jednom bila prisutna sa njima, jer na tim koncertima u Sarajevu Sejda se nije često pojavljivala. Znam da je uvijek o njoj pričao sve najljepše i teško mi je i žao što i ona prolazi kroz zdravstvene probleme", rekla je Goca.

Baš kao što je Šaban Šaulić posvetio Goci pesmu "Gordana" isto je pred smrti uradio i Halid Bešlić za svoju Sejdu.

"To su ljudi koji možda nekad i ne kažu ono što bi trebalo, ali emociju kroz svoju pokažu. Lijepo je što je on uspio to da uradi. Naravno, on je mislio obzirom da je Sejda bolesna, da će se nešto njoj desiti, ali Bog ima svoj plan. Voljela bih da se Sejda izbori sa bolešću, ali je njena tuga sada veća. Kada posle četiri ili pet decenija ostanete bez bračnog partnera to je kao da ste ostali sa pola duše i pola tijela", rekla je Goca za Blic.

Ona se osvrnula i na humanitarni rad Halida Bešlića za koji nije volio da zna javnost, ali i o teškim trenucima bez Šabana Šaulića.

-"Često se Šabanu obraćam kada sam sama, sve se pitam šta bi on sada rekao".