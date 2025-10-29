logo
"Otišla je tiho": Bilja Krstić neutješna, pjevačica doživjela porodičnu tragediju

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Bilja Krstić danas je doživjela smrtni slučaj u porodici.

Bilji Krstić preminula sestra Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Bilja Krstić se na Fejsbuku oprostila od najstarije sestre, koja je preminula danas.

"Otišla je tiho, naša najstarija rođena sestra Mira. Ovog jutra bez nje i slike se samo ređaju, svaka uspomena postaje talas koji guši i grli u isti mah", napisala je Bilja.

Kako je dodala, ne može da se pomiri sa činjenicom da joj je preminula sestra.

"Naša je ljubav, Miki, sa tobom i diše tamo gdje si ti. Volimo te Ivanka i ja", napisala je Bilja i dodala nekoliko emotikona slomljenog srca.

Ljudi joj masovno izjavljuju saučešće, a pjevačica je neutješna ovim gubitkom.

