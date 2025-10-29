"Muž je vara s muškarcem, ona trpi jer je bogat": Jovana Jeremić novom šok izjavom ustalasala domaću javnost

Voditeljka Jovana Jeremić je jednom prilikom iznela šokatne tvrdnje da poznatu voditeljku muž vara sa muškarcem i da navodno ona zna za sve to, ali toleriše jer uživa u njegovom bogatstvu.

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Na svojoj rođendanskoj proslavi, Jovana je govorila o svojim bivšim partnerima, a jednom prilikom iznijela je šokatne tvrdnje da poznatu voditeljku muž vara sa muškarcem i da navodno ona zna za sve to, ali toleriše jer uživa u njegovom bogatstvu.

"Pričamo stalno tako o moralu, nemoralu. U našim krugovima se sve zna. Ja se iznerviram, pa moram da kažem", započela je Jovana.

"Vodim računa da ne iznosim, ali moram da kažem ovog puta, kad govorimo o aferama... Znam nekoliko stvari, kao kad sam otkrila za Draška i Tanju Savić, on se kačio na moje ime jer mu je odgovaralo da se tako provlači. Ja potpuno druge tipove preferiram kao prijatelje, a kamoli partnere", rekla je Jovana Jeremić jednom prilikom, te nastavila:

"Njegova supruga se kačila za mene. Ide u podkast i priča o meni. Ja sam uspjela, broj sam jedan, mnogi su na drugačiji način to zamišljali. Postoji jedna afera za koju svi znaju, ali o tome ne pričaju jer svako svoju g**u čuva. Ne volim kad se prikazuje neko da je mnogo porodičan, a da to nije. Koliko parova znate da su za naslovne strane u porodičnim odnosima, a znate da taj muž ima paralernu vezu i da vara ženu sa muškarcem, da je gej. Jedan razvod se spekulisao da je pjevač gej, a bio u braku. To je jedna tema u kojoj treba razmišljati. Svi znaju da on voli muškarce, a ona na sve to ćuti", rekla je tada Jovana i nastavila da iznosi skandalozne detalje.

"Zna da je gej, pristala je na to jer je bogat"

"Da, zna i pristala je, jer je njen muž izuzetno bogat i talentovan, talentovan u svakom smislu. Supruga lijepo živi, bavi se javnim poslom, voditeljskim i voli da drži predavanja kako treba biti fantastičan voditelj, kakvo vrijeme je danas došlo i ko se slika. Može svako da se slika, ali ne može da bude broj jedan. Moja poruka toj ženi, gospođi je da prvo počisti svoje dvorište, pa onda da daje moralne lekcije. Ja mogu sad da iznesem imena i prezimena, ali to nisam uradila. Branim se samo kad me neko dira", istakla je Jovana Jeremić u emisiji "REDakcija".

Pogledajte još Jovaninih slika sa rođendana: