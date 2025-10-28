Jovana za rođendan dobila poklon od djevojke bivšeg muža: Cana joj poklonila nešto "za nemirne noći"

Jovana Jeremić proslavila je 35. rođendan u svom domu i pokazala poklone.

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je proslavila 35. rođendan u svom stilu - provokativan stajling, posipanje svete vodice za sve dušmane i u društvu svoje dvije najveće ljubavi - Dragana Stankovića i bivšeg muža Voje.

Tu je bila i njena ćerka Lea, a Jovana je nakon slavlja u svom domu pokazala poklone koje je dobila.

"Mislim da se očekivao moj povratak, jer me u proteklom periodu nije bilo u javnosti u onoj mjeri u kojoj me je bilo ranije. Sada sam se vratila, i slobodno smijem da kažem da sam izdominirala. Sa jedne strane mi je prijalo što sam se malo povukla, ali sa druge ne bih voljela da se vratim jer je previše tuge bilo u mom životu u prethodnom periodu. Sada mogu reći da krećemo iz početka", istakla je Jovana, a potom se osvrnula na to što su joj na proslavu rođendana došli bivši suprug i nekadašnji vjerenik.

"Voja i Dragan su me ispoštovali maksimalno, ponosna sam na svoje izbore do 35. godine i obojicu volim beskrajno. Sebe smatram jako bogatom ženom, jer sam imala dvije ljubavi koje će ostati za cio život. Svaki naredni muškarac koji dođe u moj život, ako bude uopšte tako nekog, jer ne želim da se u tom smislu zalijećem, mora da zna da su Voja i Dragan postavili visoke kriterijume i moraće da prihvati njih dvojicu kao moje bivše muževe - jedan je bračni jedan vanbračni", dodala je Jovana, otvarajući poklone.

Najprije je Jovana pokazala personalizovano alkoholno piće sa čašama za šampanjac i specijalnom porukom. Otkrila je da joj je u studio stigao i poseban poklon od gledalaca - njen portret na platnu. Sliku je odlučila da okači u svom dnevnom boravku odmah pored slike lava.

"Hajde da vidimo ko se koliko otvorio", dodala je Jeremićeva, pokazujući brendirane parfeme, torbice, nakit, cipele, kožni kaiš...

Vojina devojka odabrala poklon

Jeremićeva je pokazala da je od nekadašnjeg supruga Vojislava Miloševića dobila na poklon brendiranu svilenu pidžamu, a kako je otkrila, poklon je birala njegova djevojka.

"Cana je fenomenalna žena, Vojina devojka koju obožavam i ona mi je birala pidžamu i rekla mi je da nije za mirne noći. Rekla je vidi kako ćeš da iskoristiš, ali ona je za nemirne noći. Tu nema zle krvi, to je stvar poštovanja. Tu nema sujete, mi smo najbolje drugarice. Ona je svjesna moje popularnosti, karijere, i da sam ja Voji nešto najsvetije u životu i da to nema veze sa emocijom i ona je to prihvatila", dodala je Jovana.

"Što se tiče mog lava Dragana, on besprekorno poznaje moj ukus. Prvi dio poklona je ova narukvica koja mi je od sada kao amajlija. Većina nakita koji nosim je poklon od njega, zaista ima perfektan ukus. Simbolično mi je kupio i novi telefon, vjerovatno češće da mu se javljam. Hvala mom laviću", kroz smijeh je rekla Jeremićeva.

"Mi zvanično nismo zajedno, najbolji smo prijatelji i to ćemo ostati. Ljubav ostaje između nas, to je sveže i ne mogu zato da poredim sa odnosom sa Vojom. Rastanak sa Draganom sam doživjela kao razvod, ne kao raskid. Vrijeme sve pokaže to je najbolje da ti kažem. Sigurno je da ćemo zauvijek biti u kontaktu i prijatelji, a sve dalje ćemo vidjeti. Svi su u bubnju, a ko je srećni dobitnik vrijeme će pokazati", rekla je Jovana zagonetno.

Jeremićeva je između ostalog na poklon dobila i mnoštvo knjiga, garderobe, kozmetike kao i personalizovano naliv pero.

"Pamtim ko mi je šta kupio i volim da vraćam. Po tome i cijenim ljude, jer postoje oni koji imaju mnogo novca, ali su stipse. Mislim da je normalno pamtiti šta dobiješ i da ti slično kupiš nekome kada god njega odeš na proslavu. Ja volim skupe poklone da kupujem ili da dam novac jer sa tim nikada nema greške", dodala je Jovana.

Jovana je rođena uoči praznika Svete Petke te nju smatra zaštitnicom. Upravo zbog toga je od bliskih osoba dobila i ikonu svetiteljke, kao i zlatni privezak sa njenim likom.

Nekadašnji vjerenik Dragan Stanković nije štedio na poklonu te je Jovani poklonio zlatnu Van Cleef narukvicu kao i novi mobilni telefon.