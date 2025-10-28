"Gde je zatajila Hitna pomoć?" Vesna Rivas udarila na Jovanu jako, spomenula crvene fenjere, ljubavnike i šipku

Jovana je na početku proslave rođendana ispred sebe polila svetu vodicu, što je prokomentarisala i Vesna Rivas.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić na originalan način proslavila je 35. rođendan. Njen crveni kostim sa rukama na intimnim djelovima postao je pravi hit na mrežama, a komentari ni posle pet dana ne prestaju da se nižu.

Jovana je na početku proslave prolila ispred sebe svetu vodicu, protiv uroka i dušmana kako je navela, jer joj je prethodna godina bila izuzetno teška, što je prokomentarisala i Vesna Rivas, nakon Veljka Ražnatovića, kojem je Jovana žestoko uzvratila.

Pogledajte njen performans:

Pogledajte 00:38 Performans Jovane Jeremić za sve dusmane: Posipala svetu vodu i poslala jaku putuju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

"'U tom kontekstu, a u svakom smislu', izjavi bez da trepne javna voditeljka, javnog TV servisa sa nacionalnom frekvencijom, uz priznanje 'da ne voli ljude, većinu, i da ne voli da se druži sa njima' mali broj 'odabranih ljudi' joj tapšu na toj privatnoj zabavi (pardon, javnoj, jer sve kamere su pozvane), odabrani krug ljudi koji joj čuvaju leđa da može da laje, vrijeđa, pušta tuđe privatne por... snimke i smješta razne igranke 'velikom broju ljudi koje i ne voli'", počela je izlaganje Vesna Rivas, pa dodala:

"Rekoh, ranije sam se i sprdala sa malim mankijem J.J dok mi nije dosadilo, a sad se pitam, gdje je zatajilo društvo i službe hitne pomoći... I 600 ljudi kroz lajk vidim isto brine. Prosipanje svete vode ispred sebe na pod a pred obaveznim kamerama, slikanje i snimanje mlađeg maloljetnog našminkanog djeteta u večernjim satima na splavu crvenih fenjera - i zakonski nedopustivo, u zagrljaju bivših ljubavnika, obučena kao da će svakog časa da zajaše šipku", dodala je Rivasova, ali se tu nije zaustavila:

"Ne, i ovo je previše... Čak i podrum ima dno. Šta kaže, otrov se drži u malim bočicama. Da ali se i gov... za analizu isto drži u malim bočicama. Eeee Srbijo, na brdovitom Balkanu..." zaključila je pjevačica.