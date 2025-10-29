logo
Tragedija za tragedijom za pjevačicu Granda: Doživjela moždani udar, sad imala smrtni slučaj u porodici

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana nedavno je doživjela moždani udar, a sada je na društvenim mrežama otkrila tužnu vijest - da je izgubila oca.

Mala Cana doživjela moždani udar Izvor: Youtube prinstcreen / BN Music Official

Pjevačica Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana pretrpjela je moždani udar, i trenutno je u procesu oporavka, a nedavno ju je zatekla tužna vijest o smrti njenog oca, kojeg je emotivno ispratila na društvenim mrežama.

"E moj ćale, brzo si nas napustio u 67. godini. Bio si mi očuh, ali si me odgajao kao pravi otac. Svoju ćerku si uvijek zvao: 'Evo moja bijela stigla, ti si moja ćerka'. Neka te anđeli čuvaju i Bog ti podari nebesko carstvo. Uvijek će te voljeti tvoja bijela ćera."

Oporavlja se od moždanog udara

Podsjetimo, pjevačica je nedavno doživjela moždani udar, ali se uspješno oporavlja.

"Mala Cana je preživjela moždani udar, na oporavku je. Za sad je u stabilnom stanju ali na ispitivanjima. Ona se drži pozitivno i koliko može na nogama da sve ovo pregura", piše na njenom Fejsbuku, a tu je i poruka podrške upućena pjevačici:

"Nemoj odustati. Bog ce ti dati snagu koja ti je potrebna da izdržiš. Svi smo uz tebe."

Još slika pjevačice pogledajte u galeriji:

