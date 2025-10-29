Emir Brunčević pokazao snimak Polumente iz kreveta: Emir nam otkrio kako ga je Šako slagao ( Video)

Pjevač Emir Brunčević jednim potezom raskrinkao kolegu Šaka Polumentu i javno pokazao njegov snimak.

Pjevač Emir Brunčević snimio je i objavio pjesmu "Dijete ulice", iako je ranije planirao da je snimi kao duet sa Šakom Polumentom. Do promjene odluke došlo je nakon što je Šako u poslednjem trenutku otkazao svoje učešće, navodno zbog zdravstvenih problema, što je Brunčević ocijenio kao neprofesionalno ponašanje.

Od tada kreće javni "rat" između pjevača i međusobno prepucavanje. Nakon što je Emir javno otkrio da se Šako nije pojavio na dogovorenom snimanju, i da je navodni izgovor o bolesti bio neistinit, Polumenta je burno reagovao i počeo da ga vrijeđa. Tom prilikom je sebe nazvao "gigantom", dok je Emira nazvao pogrdnim imenima, uključujući i "idiota".

Emir je sinoć nastupao u jednom prestoničkom klubu, a ekipa MONDA našla se na licu mjesta. Pjevač je prokomentarisao sve aktuelnosti - između ostalog, ima li droge na estradi, polemiku koju je pokrenuo Željko Šašić svojom izjavom, te je izvadio telefon i pokazao snimak Polumente iz kreveta kao dokaz.

Evo šta nam je rekao: "Nema potrebe da mi se javlja, ponavljam tu priču. Rekao sam u Amidži šou šta je bilo i kako je bilo, nije se pojavio na nastupu. Možda i ima pravo da se ljuti. Pjesma 'Dijete ulice' koju sam ja izveo ima pregleda za četiri dana kao i on. Ja sam njega pitao i uzeo mu kartu da dođe, ne može da me povrijedi, mogu da me povrijede meni dragi ljudi", rekao je Emir i dodao da je platio autorska prava za pjesmu.

"Jesam, postoje ljudi koji rade muziku i tekst, i ja sam mu odmah platio i sve. Nije se pojavio, samo je rekao da je bolestan, a nije bolestan bio", insistira pjevač, te je pokazao i snimak kolege:

Naš pevac pokazao video Polumente iz kreveta: Emir otkrio kako ga je Šako slagao

Između ostalog, Emir nam je pokazao prepisku sa Šakom Polumentom u kojoj postoji video gdje mu se pjevač navodno izvinjava zbog toga što neće doći.