Bilo je onih koji su zahtijevali da se Formula 1 zabrani kao opasan sport posle smrti Sene i Racenbergera, ali kao i obično - umješao se novac.

Izvor: GERO BRELOER / AFP / Profimedia

Na današnji dan prije 30 godina poginuo je Ajrton Sena, a sada je bivši vlasnik Formule 1 Berni Eklston otkrio da je bilo onih koji su mislili da će zbog smrti Brazilca čitav sport biti zabranjen. Sena je izletio u krivini u Imoli pri brzini od 305 km/h i udario je u zid, a nekoliko sati kasnije preminuo je u bolnici u Bolonji. Tog vikenda u Imoli imali smo i smrt mladog Austrijanca Rolanda Racenbergera, a bilo je jasno da su čelni ljudi Formule 1 ignorisali apele navijača (kao i samih vozača) da se trka odloži.

"To je bio užasan vikend... Ako pomislite šta se sve dogodilo, sa Rolandom Racenbergerom koji se slupao i nije mogao da izađe iz automobila, pa onda i Senom, mislim da se nikada ništa slično neće dogoditi opet", poručio je Berni Eklston tri decenije kasnije i otkrio šta ga je u tom trenutku brinulo.

"Tadašnji predsjednik FIA Maks Mozli rekao mi je da je vjerovao da je to kraj Formule 1. Rekao sam mu, mislim da griješiš i da ćemo videti. Nadali smo se da se neće dogoditi to što je Maks mislio, to je bila samo nesreća. Nije bio dobar vikend, a sad mi se čini kao da je bilo i prije više od 30 godina. Samo nisu imali sreće...", dodao je Eklston o trci koja je nastavljena 40 minuta kasnije, a na kojoj je inače trijumfovao Mihael Šumaher, dok je Sena umirao.

Izvor: Toshifumi KITAMURA / AFP / Profimedia

"Šta je trebalo, da prekinemo trku? Ne mislim da je to bilo pametno. Ne bi pomoglo Seni ni na koji način. Kada se ovakve stvari dese, dese se jako brzo da nemaš vremena ni da razmišljaš. Govoreći sa legalne strane, trebalo je da bude prekinuta trka jer sad znamo da je neko preminuo na trci. Ali, na kraju, sve se svodi na komercijalne probleme. Bilo bi onih koji bi tražili da im se tada refundira novac i slične stvari. Zbog toga, ništa drugo nije dolazilo u obzir", objasnio je 93-godišnji biznismen uz nadu da se kobni vikend u Imoli nikad neće ponoviti.

Od smrti Ajrtona Sene, bilo je još mnogo nesreća na stazi, ali ni u jednoj - bar zvanično se tako vodi - nije bilo pogibija. Naravno, ne treba zaboraviti da je Žil Bjanki prije decenije u Velikoj nagradi Japana doživio jezivu nesreću, a potom je devet mjeseci kasnije preminuo u bolnici. U međuvremenu, uvedena je i nova tehnologija "oreol" koja je već spasila nekoliko života.