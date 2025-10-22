logo
Ovu pjevačicu je vjerenik prevario s muškarcem: Zatekla ih zajedno u krevetu, o ovom skandalu brujali svi

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica je jednom prilikom prepričala neprijatnu scenu koja ju je zatekla kada je vjjerenika "nahvatala" u krevetu s drugim muškarcem

Miru Škorić vjerenik prevario s muškarcem Izvor: Kurir/ Ana Paunković

Pjevačica Mira Škorić dugo je krila životnu dramu koju je doživjela prije nekoliko godina kada je raskinula veridbu sa bogatim biznismenom iz Njemačke.

Poznata folkera je svog tadašnjeg partnera uhvatila u preljubi sa drugim muškarcem, što ju je potpuno šokiralo.

Mira je ranije ispričala da je željela da iznenadi svog vjerenika, pa je nenajavljeno otišla u njegov stan u Berlinu. Međutim, umjesto romantičnog iznenađenja, zatekla je partnera u vrlo neugodnoj situaciji, a cijeli događaj podigao je veliku prašinu u javnosti.

"Ponižena sam kao žena, ne mogu da vjerujem šta sam doživjela! Nisam mislila da bi me prevario sa drugom ženom, a kamoli sa muškarcem. Da sam imala pištolj, ubila bih ih obojicu na mjestu", žestoko je reagovala Mira, prenosili su domaći mediji svojevremeno, kao i da mu je na licu mjesta bacila vjerenički prsten u lice.

Kako se tada pisalo, Mira Škorić nikada nije otkrila identitet svog tadašnjeg imućnog partnera, ali se znalo da je iz Njemačke, kao i da je već bio oženjen i da ima djecu.

"U pitanju je gospodin koji ne želi da se eksponira u javnosti, vec je bio oženjen i ima sina na koledžu u Americi. On je uspješan u privatnom biznisu, zbog posla povremeno boravi u Srbiji i pomalo se sporazumijeva na našem jeziku. Ozbiljan je čovjek, nije željan avantura i zaprosio je Miru", rekao je izvor tada, prenosi Grand.

Mira Škorić prevara vjerenik muškarac

