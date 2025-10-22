logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Meni treći razvod njoj prvi, je*iga": Evo šta Nataša Bekvalac misli o reakciji Maje Ognjenović na priču o Dači (Video)

"Meni treći razvod njoj prvi, je*iga": Evo šta Nataša Bekvalac misli o reakciji Maje Ognjenović na priču o Dači (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Nataša Bekvalac je sinoć održala promociju svog novog albuma, na kojoj je bilo riječi i o bivšoj ženi njenog bivšeg muža - Maji Ognjenović i Danilu Dači Ikodinoviću.

Evo šta Nataša Bekvalac misli o reakciji Maje Ognjenović Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Nataša Bekvalac nedavno je, gostujući u emisiji Ognjena Amidžića napravila ozbiljnu pometnju, jer je javno priznala da bi se, od svih bivših muževa, pomirila sa  Danilom Dačom Ikodinovićem.

Nije izostala ni reakcija Danilove treće bivše žene, odbojkašice Maje Ognjenović, koja je na Instagramu postavila logo španskih serija, na kojima piše "Televisa presenta".

Pogledajte kako je sinoć izgledala Nataša Bekvalac:

Na sinoćnjoj promociji albuma "Mama", koji su Natašini fanovi čekali 9 godina, pjevačica je dobila pitanje i o Majinoj reakciji.

"To nije pitanje za mene, nego pitanje za gospođu", rekla je Nataša medijima, ali je gostujući u jednoj emisiji dala širi odgovor na ovu temu.

" Moguće da to uopšte nema veze sa mnom", rekla je Nataša i dodala: " Ja sam imala tri razvoda i meni je to već postalo smiješno, njoj je prvi put, je*iga", rekla je Nataša za K1 i prasnula u smijeh.

Poslušajte i šta je Nataša rekla o Ikodinoviću:

Pogledajte

00:41
Nataša i Ikodinović
Izvor: Kurir.rs
Izvor: Kurir.rs

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Nataša Bekvalac Maja Ognjenović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ