"Meni treći razvod njoj prvi, je*iga": Evo šta Nataša Bekvalac misli o reakciji Maje Ognjenović na priču o Dači (Video)

Pjevačica Nataša Bekvalac je sinoć održala promociju svog novog albuma, na kojoj je bilo riječi i o bivšoj ženi njenog bivšeg muža - Maji Ognjenović i Danilu Dači Ikodinoviću.

Nataša Bekvalac nedavno je, gostujući u emisiji Ognjena Amidžića napravila ozbiljnu pometnju, jer je javno priznala da bi se, od svih bivših muževa, pomirila sa Danilom Dačom Ikodinovićem.

Nije izostala ni reakcija Danilove treće bivše žene, odbojkašice Maje Ognjenović, koja je na Instagramu postavila logo španskih serija, na kojima piše "Televisa presenta".

Pogledajte kako je sinoć izgledala Nataša Bekvalac:

Na sinoćnjoj promociji albuma "Mama", koji su Natašini fanovi čekali 9 godina, pjevačica je dobila pitanje i o Majinoj reakciji.

"To nije pitanje za mene, nego pitanje za gospođu", rekla je Nataša medijima, ali je gostujući u jednoj emisiji dala širi odgovor na ovu temu.

" Moguće da to uopšte nema veze sa mnom", rekla je Nataša i dodala: " Ja sam imala tri razvoda i meni je to već postalo smiješno, njoj je prvi put, je*iga", rekla je Nataša za K1 i prasnula u smijeh.

Poslušajte i šta je Nataša rekla o Ikodinoviću: