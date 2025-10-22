logo
Vjerio se glumac iz serije "Sablja": Za Lazarom ludjela cijela Srbija, on pokazao buduću suprugu (Foto)

Vjerio se glumac iz serije "Sablja": Za Lazarom ludjela cijela Srbija, on pokazao buduću suprugu (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Lazar Tasić, poznat i kao Uroš iz serije "Sablja", objavio slike vjeridbe na svom Instagramu

Vjerio se Lazar Tasić Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Serija "Sablja" ostvarila je veliki uspjeh kod domaće publike i osvojila prestižne nagrade, a jedan od glumaca o kojem se najviše pričalo je Lazar Tasić, koji je u seriji maestralno dočarao lik Uroša Malog.

Glumcu je ovo bila prva velika uloga, a u intervjuu MONDU je ranije otkrio da je imao samo godinu dana kada je izvršen atentat na tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, nakon čega je i krenula akcija po kojoj je snimljena istoimena serija.

Lazar privatan život drži daleko od očiju javnosti, ali nije krio da je emotivno zauzet. Sada je otkrio da je vjerio djevojku na  romantičnom putovanju krajem avgusta.

Izvor: Instagram/1tasic


Glumac je isplanirao sve do detalja, pa je svoju lepšu polovinu zaprosio na romatičnoj večeri na jahti.

U nizu fotografija koje je objavio našla se i jedna na kojoj vjerenica pokazuje skupoceni prsten:

Pogledajte:

Tagovi

Lazar Tasić vjeridba glumac

