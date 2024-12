Zbog uloge u “Sablji” noćima nije spavao: Maestralno odigrao Uroša Malog, a jedna scena mu je lično teško pala

Lazar Tasić ubjedljivo se najviše istakao u seriji "Sablja", a sada je za MONDO podijelio utiske o svom liku, projektu, ali i otkrio sve što nismo imali prilike da vidimo na malim ekranima.

Izvor: Copyright: RTS / This and That Production

Serija "Sablja" ostvarila je veliki uspjeh kod domaće publike, a nakon svake epizode analiziraju se scene, likovi i detalji koji su "zapali za oko" gledaocima.

Među takvima je glumac Lazar Tasić, koji je u seriji maestralno dočarao lik Uroša Malog, dok malo ko zna da je njemu ovo prva velika uloga. Nema ko nije pohvalio mladog Tasića, koji je imao svega godinu dana kada je izvršen atentat na tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića.

Nedavno je u jednom intervjuu za medije priznao da je zamalo ostao bez uloge, budući da se nije javljao na telefon kada su ga zvali na kasting, a sada ekskluzivno za MONDO sabrao utiske o "Sablji", svojoj ulozi, pripremama kroz koje je prošao, detaljima koje nismo imali prilike da vidimo, ali i otkrio ponešto o sebi.

Prošlo je neko vrijeme od poslednje epizode serije “Sablja”, da li su ti se slegli utisci? Kako si ti zadovoljan?

"Serija je ponovo odgledana od početka do kraja i sad sa sigurnošću mogu reći da smo uradili onako kako smo zamislili i htjeli."

Mi kao publika možemo da potvrdimo da si neko ko se zaista istakao u seriji i sve nas osvojio. Kako si se pripremao za ulogu, budući da tematika nosi veliku težinu i oslanja se na stvarne događaje iz novije srpske istorije?

"Reditelji Vlada i Goran ne prepuštaju ništa slučaju, kao ni ja. Rekao bih da je to bila ključna stvar od starta i to da smo imali manje više istu zamisao kako taj lik treba da izgleda. Samo razumijevanje Uroša i svega što taj lik nosi, sve dileme, borbe, emocije, njegov razvoj, duboko istraživanje istorijskog konteksta, situacija koje su oblikovala jedno društvo, sve je to bilo neophodno za formiranje lika."

Rekao si da ti je ovo prva velika uloga, kako si se nosio sa emocionalnim izazovima ove role? U jednoj emisiji si spomenuo da ti je scena hapšenja majke teško pala… O čemu si tada razmišljao?

"Veliki je izazazov kopati po sebi i izvlačiti emocije koje u realnom životu potiskujete. Razmišljao sam o toj situaciji o majci. Bilo mi je teško da majka pati i strada zbog mojih grešaka. Duda je moja filmska majka, tako sam je i doživljavao."

Koliko je uloga koju si igrao u seriji oblikovala tvoje razumijevanje vremena i događaja koji su uslijedili posle ubistva premijera Zorana Đinđića?

"Ostalo je razmišljanje da smo izgubili čovjeka koji je na prvom mjestu imao Srbiju i njen narod."

Da li si imao priliku da se konsultuješ sa ljudima koji su bili direktni svjedoci tih događaja ili su radili na njima, kako bi što vjerodostojnije dočarao svoj lik?

"Nisam imao priliku da pričam direktno sa akterima dogadjaja. Neki od mojih kolega jesu pa sam od njih dobio razne odgovore, ali jesam sa nekim ljudima iz jedinice koji su bili svjedoci dogadjaja."

Izvor: Copyright: RTS / This and That Production

Šta te je lično privuklo ovoj ulozi, i šta smatraš da si naučio kao glumac i kao osoba tokom rada na ovom projektu?

"Privuklo me istraživanje emocionalnih dubina u sebi što vam omogućava ovaj lik, mogućnost istraživanja nijansi u glumi. Sva njegova borba, konstantno igranje na ivici biti ili ne biti, uraditi ili ne, ostati ili pobjeći, širok spektar emocija koji nosi sa sobom. Kod nas se obično snima prema lokacijama, a ne hronološki. Nešto što sam prvi put doživio kao glumac da jedan dan iskopate neku emociju i da za deset-dvadeset dana ponovo morate istu da vratite."

U jednoj emisiji si pričao i o šamarima koji su bili stvarni i koje si “dobio” na snimanju. Ponavljali ste tu scenu nekoliko puta. Da li postoji još neka anegdota sa seta koju možeš da podijeliš sa nama? Ili još neku scenu koja je “stvarno” odigrana.

"Scena kada majka padne mi je teško pala, a ujedno i njeno snimanje jer sam sve scene vozio bez pomoćnog auta. Kada smo snimali ovu scenu, nakon što prodjem pored majke, treba da se uključim u jednu veliku raskrsnicu koja nije bila zatvorena i ima mnogo ljudi. Sav taj pritisak koji imate jer je scena teška, zahtjevna, a ljudi konstantno pretrčavaju ulicu, bezbroj auta koji konstanto prolaze, a na sve to morate da obratite pažnju. U autu vozite kolege koji leže ispod ćebeta, čak ni ne vidite lijepo put jer na šoferci imate zakačenu rasvjetu. Totalni haos."

Izvor: Copyright: RTS / This and That Production

Da li si dobio neki komentar, kritiku na seriju i tvoju ulogu koji te je posebno “pomerio” i na tebe ostavio veliki utisak?

"Dobio sam dosta pozitivnih komentara i kritika od starijih kolega, koje mi mnogo znače kako glumački tako i lično."

Kako su tvoji prijatelji i porodica reagovali na vijest da si dobio glavnu ulogu u "Sablji"?

"Svi su reagovali pozitivno, ali niko nije imao predstavu koliko je ovo zaista veliki i ozbiljan projekat."

Koji je najznačajniji savjet koji si dobio od iskusnih i starijih kolega glumaca tokom snimanja ove serije?

"Teško je svaki put istinski izneti emociju, tako da je najznačajni savjet bio da ne dajem sto posto sebe u prvom kadru jer uvijek ima nešto da se namesti i popravi i snimi ponovo."

S obzirom da ti je ovo prva velika uloga, kako si se nosio sa pritiskom i očekivanjima?

"Na početku pritisak nije dozvoljavao da lijepo spavam noću, ali kako je vrijeme odmicalo sve više sam vjerovao da radimo dobro. Samim tim je i pritisak popuštao."

Šta te inspiriše pored glume? Da li imaš hobije ili interesovanja koja te ispunjavaju i opuštaju?

"Inspiriše me sve ono što se ne vidi na prvi pogled, detalji koje ljudi preskoče i trenuci koje niko ne primijeti."

Šta bi voleo da publika zna o tebi, a da to nije očigledno iz dosadašnjih pojavljivanja u medijima?

"Uglavnom pričam samo kada moram isto kao i Uroš."

Izvor: Copyright: RTS / This and That Production

(MONDO)