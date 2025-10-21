Sve pršti od emocija na promociji Bekvalčeve: Nataša prišla ćerki Hani i poljubila je u usta (Video)

Hana Ikodinović je specijalno zbog promocije Natašinog novog albuma došla iz Španije za Srbiju

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Nataša Bekvalac večeras je u jednom prijestoničkom klubu okupila veliki broj zvanica na promociji albuma "MAMA".

Pored najbližih članova porodice našla su se i brojna poznata imena - od Ace Pejovića i Aleksandre Prijović, do Seke Aleksić, Anabele, Danijele Dimtrovske i brojnih inflesensera.

Pogledajte:

Ipak, najveća podrša stigla je od Natašine porodice, a upravo je njena starija ćerka Hana Ikodinović doputovala iz Madrida kako bi bila uz majku.

Ekipa MONDA zabilježila je emotivan trenutaka kada je Nataša prišla Hani i poljubila je u usta: