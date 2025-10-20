logo
Otkriveno sa kim se druži ćerka Nataše Bekvalac: Hana stigla u Srbiju i odmah otišla u provod, ne razdvajaju se

Otkriveno sa kim se druži ćerka Nataše Bekvalac: Hana stigla u Srbiju i odmah otišla u provod, ne razdvajaju se

Autor Đorđe Milošević
0

Hana i Lara su prijateljice dugi niz godina i često ih možemo vidjeti zajedno u provodu.

Otkriveno sa kim se druži ćerka Nataše Bekvalac: Hana stigla u Srbiju i odmah otišla u provod, ne ra Izvor: Instagram/hanaikodinoviicc/printscreen

Ćerka pjevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, objavila je na Instagramu fotografije sa provoda u društvu Lare Čolić, mlađe ćerke legendarnog pjevača Zdravka Čolića.

Hana i Lara su dugogodišnje prijateljice, pa njihovi zajednički trenuci često privuku pažnju javnosti. Ovog puta, na snimcima i fotografijama vidi se kako se grle i ljube, dok je Hana objavu ispratila emotikonima u obliku srca. Društvo im je pravila još jedna prijateljica, a po svemu sudeći, djevojke su se odlično zabavljale.

"Imam ćerke koje su razmažene"

Podsjetimo, Zdravko Čolić je u jednom intervjuu za makedonske medije govorio o svojim ćerkama, otkrivši nepoznate detalje iz porodičnog života:

"Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. To svojoj djeci govorim stalno. Imam dvije ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali", rekao je Čolić za emisiju „Eden na eden“.

