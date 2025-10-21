logo
Ko se sve od poznatih pojavio na promociji kod Nataše: Hana zablistala, sve oči uprte u Aleksandru Prijović (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Mnoge poznate ličnosti došle su da podrže Natašu Bekvalac na promociji novog albuma, a tu su i članovi njene porodice

Aleksandra Prijović na promociji kod Nataše Bekvalac

Najveća podrška Nataše Bekvalac oduvijek je bila njena porodica, pa je tako bilo i ove noći kada je Nataša priredila promociju albuma "MAMA", četvrtog po redu. Iako pjevačica vrijedno nastupa, malo ko bi povjerovao da je od poslednjeg albuma prošlo čak deset godina!

Za ovu priliku, Nataša je odabrala bijelu kombinaciju, koja ju je pokrila od glave do pete, što je iznenadilo mnoge.

Za razliku od nje, mlađa sestra Kristina pojavila se u kratkoj crnoj haljini koja joj je istakla noge. Zbog velike sličnosti sa Natašom, mnogi su je pomiješali sa popularnom sestrom.

Pogledajte Kristinu:

Poslušajte i šta je Kristina rekla Nataši prije promocije, što je nasmijalo okupljene medije:

Pogledajte

03:15
Nataša otkrila šta joj je rekla sestra pre početka promocije
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Njena ćerka Hana, posebno za ovu priliku doletela je iz Madrida, gde sada živi i studira. 

Pogledajte

00:18
Hana Ikodinovic skockana Natasina cerka stigla na promociju albuma
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pored nje, tu su Natašina majka sa unukom i njene sestre. Emotivna scena Nataše i njene majke u spotu za pjesmu "Mama" potresla je sve.

Natašina sestričina Zoi, sa kojom je snimila duetsku pesmu "U inat" na novom albumu, nije krila uzbuđenje.

Influenseri i dobri prijatelji Cale i Lea Stanković takođe su došli večeras da uživo poslušaju nove pjesme.

Pogledajte

00:10
Influenseri takođe pristižu Ruža Rupic došla da podrži Natašu i njen novi album(1)
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Među zvanicama našla se i Aleksandra Prijović, koja je našla vremena i došla da ispoštuje koleginicu. Ona se za ovu priliku odlučila za crnu odjevnu kombinaciju.

Pogledajte

00:57
Aleksandra Prijović na promociji albuma
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Nataša Bekvalac Aleksandra Prijović

