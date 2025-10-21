Ko se sve od poznatih pojavio na promociji kod Nataše: Hana zablistala, sve oči uprte u Aleksandru Prijović (Video)

Mnoge poznate ličnosti došle su da podrže Natašu Bekvalac na promociji novog albuma, a tu su i članovi njene porodice

Najveća podrška Nataše Bekvalac oduvijek je bila njena porodica, pa je tako bilo i ove noći kada je Nataša priredila promociju albuma "MAMA", četvrtog po redu. Iako pjevačica vrijedno nastupa, malo ko bi povjerovao da je od poslednjeg albuma prošlo čak deset godina!

Za ovu priliku, Nataša je odabrala bijelu kombinaciju, koja ju je pokrila od glave do pete, što je iznenadilo mnoge.

Za ovu priliku, Nataša je odabrala bijelu kombinaciju, koja ju je pokrila od glave do pete, što je iznenadilo mnoge.

Za razliku od nje, mlađa sestra Kristina pojavila se u kratkoj crnoj haljini koja joj je istakla noge. Zbog velike sličnosti sa Natašom, mnogi su je pomiješali sa popularnom sestrom.

Nataša otkrila šta joj je rekla sestra pre početka promocije

Njena ćerka Hana, posebno za ovu priliku doletela je iz Madrida, gde sada živi i studira.

Hana Ikodinovic skockana Natasina cerka stigla na promociju albuma

Pored nje, tu su Natašina majka sa unukom i njene sestre. Emotivna scena Nataše i njene majke u spotu za pjesmu "Mama" potresla je sve.

Natašina sestričina Zoi, sa kojom je snimila duetsku pesmu "U inat" na novom albumu, nije krila uzbuđenje.

Influenseri i dobri prijatelji Cale i Lea Stanković takođe su došli večeras da uživo poslušaju nove pjesme.

Influenseri takođe pristižu Ruža Rupic došla da podrži Natašu i njen novi album

Među zvanicama našla se i Aleksandra Prijović, koja je našla vremena i došla da ispoštuje koleginicu. Ona se za ovu priliku odlučila za crnu odjevnu kombinaciju.