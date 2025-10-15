Ana krije da se pomirila sa Raletom? Prijavila ga za nasilje, on već tri večeri u njenom stanu na Voždovcu

Goran Ratković Rale na sve načine pokušava da održi u tajnosti da je ponovo s Nikolićkom, iako je tri večeri zaredom viđen kako dolazi u njen stan na Voždovcu,

Izvor: Instagram printscreen

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale, navodno su u dobrim odnosima, uprkos tome što je pjevačica kompozitora prijavila za nasilje, na osnovu čega je imao 30 dana zabrane prilaska.

Izvor tvrdi da se par, čim je ova mjera prestala da važi, ponovo pomirio i dodao da je Rale nedavno tri noći spavao u Aninom stanu.

"Čim je prošlo mjesec dana, koliko je trajala zabrana prilaska, eto opet Raleta kod Ane. Nedavno je viđen tri večeri zaredom kako dolazi kod nje. Pomirili su se i sad je kao sve super. U ponedeljak su zajedno bili u jednom restoranu u Zemunu. Nastavljaju gdje su stali, ali to kriju od javnosti. Zasad su mirni i sve je u najboljem redu. Doduše, Ana ne objavljuje zajedničke fotografije niti ga pominje na mrežama jer imaju takav dogovor", rekao je izvor Kurira.

Nikolićeva je nedavno demantovala da se pomirila s Ratkovićem, ali nije željela da detaljiše. Skoro mjesec dana su njih dvoje bili u žiži interesovanja. Jedno drugo su javno optuživali, a kad su se strasti smirile, nastavili su tamo gdje su stali.

Rale je i u jednoj od ispovijesti izjavio da Anu nikad nije pretukao, što je ona tvrdila, već da je ona iskoristila stare snimke i modrice koje uopšte nisu ni bile od batina.

(Kurir, MONDO)