logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ana krije da se pomirila sa Raletom? Prijavila ga za nasilje, on već tri večeri u njenom stanu na Voždovcu

Ana krije da se pomirila sa Raletom? Prijavila ga za nasilje, on već tri večeri u njenom stanu na Voždovcu

Autor Dragana Tomašević
0

Goran Ratković Rale na sve načine pokušava da održi u tajnosti da je ponovo s Nikolićkom, iako je tri večeri zaredom viđen kako dolazi u njen stan na Voždovcu,

Ana krije da se pomirila sa Raletom? Prijavila ga za nasilje, on već tri večeri u njenom stanu na Vo Izvor: Instagram printscreen

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale, navodno su u dobrim odnosima, uprkos tome što je pjevačica kompozitora prijavila za nasilje, na osnovu čega je imao 30 dana zabrane prilaska.

Izvor tvrdi da se par, čim je ova mjera prestala da važi, ponovo pomirio i dodao da je Rale nedavno tri noći spavao u Aninom stanu.

"Čim je prošlo mjesec dana, koliko je trajala zabrana prilaska, eto opet Raleta kod Ane. Nedavno je viđen tri večeri zaredom kako dolazi kod nje. Pomirili su se i sad je kao sve super. U ponedeljak su zajedno bili u jednom restoranu u Zemunu. Nastavljaju gdje su stali, ali to kriju od javnosti. Zasad su mirni i sve je u najboljem redu. Doduše, Ana ne objavljuje zajedničke fotografije niti ga pominje na mrežama jer imaju takav dogovor", rekao je izvor Kurira.

Nikolićeva je nedavno demantovala da se pomirila s Ratkovićem, ali nije željela da detaljiše. Skoro mjesec dana su njih dvoje bili u žiži interesovanja. Jedno drugo su javno optuživali, a kad su se strasti smirile, nastavili su tamo gdje su stali.

Rale je i u jednoj od ispovijesti izjavio da Anu nikad nije pretukao, što je ona tvrdila, već da je ona iskoristila stare snimke i modrice koje uopšte nisu ni bile od batina. 

(Kurir, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Nikolić Goran Ratković Rale

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ