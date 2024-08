"Razmišljam o tome kako ću sina uputiti u sve to": Andrija Milošević otkrio kojim metode vaspitava nasljednika

Glumac Andrija Milošević definitivno voli život i dobro se zabavlja, jer da je drugačije, kako i sam kaže, onda to ne bi bilo toliko zanimljivo.

Izvor: Instagram/andrijamilosevic_official

Prije dvije i po godine, Andrija i njegova supruga Aleksandra postali su roditelji dječaka kome su dali ime Relja, a Miloševićev nasljednik, kako je glumac otkrio, već je pravi šarmer - naravno, na tatu.

Andrija je priznao da Aleksandra i on neće vršiti pritisak na sina jednog dana, kada je izbor karijere u pitanju, ali je već sada jasno da će krenuti njihovim stopama. "Iskreno, nemam nikakvu želju da mu namećem čime će se on jednog dana baviti. Relja će sam odabrati. Međutim, koliko sada mogu da vidim iz njegovog ponašanja, već sada je bolji glumac od mene", rekao je Andrija koji smatra da je sloboda u odgajanju djeteta ključna stvar.

Izvor: Instagram/_djedja_/printscreen

Vaspitanje je bitno

"Kada imaš zdravu polaznu tačku u vaspitanju, onda sve to ide lagano. Supruga i ja se ne svađamo, ne raspravljamo... I jedno i drugo smo u pravu. I on će samo tokom odrastanja imati dva ugla gledanja na život. S druge strane, vrlo sam relaksiran, i nemam kod sebe taj poriv da moj sin nešto mora...ne mora! Djeci treba dati samo ljubav i inspiraciju. Djeci treba dati slobodu i ne opterećivati ih, ne treba im nametati razne obaveze, sviranje klavira, odlaske na fudbal...Treba im dati slobodu!" bio je jasan Milošević.

Kako je rekao, živimo u vremenu u kojem se mladi ljudi ne snalaze sa svim izazovima, pa se samim tim i on donekle plaši kako će sina Relju jednog dana uvesti u svijet odraslih. "Razmišljam o tome kako ću sina uputiti u sve to. Kralj Nikola je imao jednu sjajnu komediju u kojoj sam ja igrao, a ona se zove 'Kako se ko rodi', vrlo je važno kako ste se rodili i da kasnije taj karakter činite čvršćim. Važno je čitati šta su neki pametni ljudi napisali i otkrili nam o životu. S druge strane, ne smijemo dozvoliti da nas baš sve opterećuje. Moramo znati šta je važno, a to su ljubav zdravlje i porodica", rekao je Andrija.

"Blokiram odmah ljude na instagramu"

Milošević priznaje da je danas mnogo teže ne samo njegovim mlađim kolegama, već generalno generacijama koje odrastaju u ovom novom "digitalnom" društvu. "Oni su u mnogo surovijem svijetu nego kada sam ja počinjao, moramo da ih razumijemo i moramo da stanemo uz njih... Isto tako, jako je teško mladim ljudima jer živimo u svijetu digitalizacije, gdje imaš svu slobodu da se izraziš, ali s druge strane i svi drugi imaju slobodu da ti unište život i niko za to nije odgovoran. Danas preko društvenih mreža ljudi mogu da ti pokvare jedan dan, a to je dovoljno zlo da ne znaš kako da se izboriš sa tim. Teško je to za mlade ljude. Meni je lako, jer ja to odmah blokiram, ali mlade ljude to izuzetno pogodi, jer nisu spremni da se bore za svoje mentalno zdravlje", objasnio je.

