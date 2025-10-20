U rijalitiju smuvao pjevačicu, otišao u London pa našao muža: Gdje je danas maneken iz spota Nataše Bekvalac?

Petra Perovića mnogi pamte kao zgodnog frajera iz Natašinog spota za pesmu "Ponovo".

Nataša Bekvalac je izdala četvrti studijski album "MAMA", bila je vrijedna te je za svaku pjesmu uradila i spot. Dok se njene pjesme preslušavaju na "repeat", mnogi se sjećaju i starijih hitova, a jedan od njih svakako je pjesma "Ponovo".

U spotu se pojavljuje i maneken Petar Perović, poznat domaćoj publici iz rijalitija "Veliki brat".

Podsetimo se:

"Petar je bio u spotu i stvarno je sjajan momak. Uvijek sam voljela da u mojim spotovima budu takvi muškarci, jer sam tada potpuno opuštena i relaksirana", prisjetila se Nataša u podkastu "Tetke".

Gde je Petar danas?

Petar Perović bio je jedan od najuspješnijh manekena sa ovih prostora, a javnost je za njega čula kada je 2008. godine ušao u rijaliti šou Veliki Brat, gdje je bio prisan sa pjevačicom Kajom Ostojić.

Pisalo se da su bili u vezi, radio je brojne svjetski poznate kamanje, a Petra smo gledali i u spotovima mnogih poznatih pjevačica.

Pogledajte kako danas izgleda maneken iz spota:

Posle učešća u srpskom rijaltiiju se preselio u London, a onda se 2011. godine oženio svjetski poznatim plesačem i koreografom Tristanom Templom.

Ovaj par je 2012. godine zajedno posjetio Beograd, zbog Tristanovog učešća u spotu Ane Nikolić za pesmu "Baksuze".

Petar je i dalje u braku sa Tristanom, sa kojim živi u Londonu. Sudeći po fotografijama sa Petrovog Instagram profila on i njegov suprug često putuju i u tome uživaju.