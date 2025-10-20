Sin Dragane Mirković i njegova supruga postali su roditelji
Sin popularne pjevačice Dragane Mirković, Marko i njegova supruga Melani prvi put su postali roditelji. Njihova porodica sada je bogatija za djevojčicu kojoj su dali ime Ksenija.
Kako prenose domaći mediji, porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, i sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se osjeća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocjene na rođenju.
Pogledajte još njihovih fotografija:
Dragana Mirković postala baba: Evo kog je pola beba, sin i snaja joj dali ime moćnog značenja
Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se danas potpuno povukla iz javnosti isključila je telefone i posvetila se porodici, želeći da ovaj poseban dan proživi u krugu najmilijih.
Podsjetimo, Dragana je u više navrata isticala da jedva čeka da postane baka, govoreći da će to biti "najljepša uloga u životu, jer se tada voli bez ikakvog interesa i mjere".
" Zamišljam taj trenutak i već osjećam da će to biti nešto posebno, nešto što mi srce već dugo priželjkuje ", govorila je tada Dragana, a danas se ta želja ispunila.
Značenje imena
Ime Ksenija je grčkog porijekla i znači "gostoljubivost", od grčke riječi Xenia. Druga značenja uključuju "tajanstvena" i "strankinja". Osobe sa ovim imenom se često opisuju kao komunikativne, društvene, živahne i druželjubive.
