logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dragana Mirković postala baba: Evo kog je pola beba, sin i snaja joj dali ime moćnog značenja

Dragana Mirković postala baba: Evo kog je pola beba, sin i snaja joj dali ime moćnog značenja

Autor Jelena Sitarica
0

Sin Dragane Mirković i njegova supruga postali su roditelji

Dragana Mirković postala baba: Evo kog je pola beba, sin i snaja joj dali ime moćnog značenja Izvor: Instagram printscreen/marko_vnm

Sin popularne pjevačice Dragane Mirković, Marko i njegova supruga Melani prvi put su postali roditelji. Njihova porodica sada je bogatija za djevojčicu kojoj su dali ime Ksenija. 

Kako prenose domaći mediji, porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, i sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se osjeća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocjene na rođenju.

Pogledajte još njihovih fotografija:

Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se danas potpuno povukla iz javnosti isključila je telefone i posvetila se porodici, želeći da ovaj poseban dan proživi u krugu najmilijih.

Podsjetimo, Dragana je u više navrata isticala da jedva čeka da postane baka, govoreći da će to biti "najljepša uloga u životu, jer se tada voli bez ikakvog interesa i mjere".

" Zamišljam taj trenutak i već osjećam da će to biti nešto posebno, nešto što mi srce već dugo priželjkuje ", govorila je tada Dragana, a danas se ta želja ispunila.

Značenje imena

Ime Ksenija je grčkog porijekla i znači "gostoljubivost", od grčke riječi Xenia. Druga značenja uključuju "tajanstvena" i "strankinja". Osobe sa ovim imenom se često opisuju kao komunikativne, društvene, živahne i druželjubive.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragana Mirković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ