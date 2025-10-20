logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Za svakog ko uđe ima mjesta": Šok ispovijest Jelene Karleuše, priznala da je varala sve svoje muškarce (Video)

"Za svakog ko uđe ima mjesta": Šok ispovijest Jelene Karleuše, priznala da je varala sve svoje muškarce (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Jelena Karleuša otkrila da je voljela, ali i varala svakog svog partnera

"Za svakog ko uđe ima mjesta": Šok ispovijest Jelene Karleuše, priznala da je varala sve svoje muška Izvor: Youtube printscreen/Kurir

Jelena Karleuša gostovala je u podkastu Lune Đogani, gdje je govorila o ljubavi, vezama i detaljima iz privatnog života.

Tokom jedne igrice Luna joj je postavila pitanje da li je ikada prevarila nekog muškarca, nakon čega je uslijedilo šok priznanje aktuelne članice žirija muzičkog takmičenja Pinkove zvezde.

"Prevarila sam svakog partnera. Svakog. Voljela sam svakog od njih, ali i sve one sa kojima sam ih prevarila. Ti sa kojima bih prevarila, postajali su moji novi partneri. Moje srce je kao autobus – za svakog ko uđe ima mjesta", izjavila je Karleuša, pa dodala:

"Doživjela sam od muškaraca mnogo razočaranja i najbrutalnijeg ubijanja mojih emocija, do te mjere da sam poželjela da ih prevarim, ostavim i budem sa nekim drugim. Nikada nisam prevarila muškarca dok je sve bilo super, ali muškarac je morao da mi učini mnogo zla i da me mnogo povrijedi. Ja sam mnoge partnere varala iz povrijeđenosti, da pokažem da mogu i da na neki način – kaznim“, priznala je Jelena u podkastu "Bunker".

Jelena je sa suprugom Duškom Tošićem bila u braku 16 godina:

 Dok je sa prvim suprugom, Bojanom Karićem, provela samo tri mjeseca.

 Jelena je u istom podkastu otkrila da je u jako lošim odnosima sa Tošićem, ali i da je od njegovog prvog gostovanja kod Ognjena Amidžića, kada je rekao "Ja Jelenu slušam od kad sam bio mali", znala da neče opstati.

Pogledajte:

@sikter.tvJELENA O DUŠKU “ TAD SE VEĆ VIDELO DA NEĆEMO USPETI”#TikTokSrbija#lunadjogani#jelenakarleusa#showbiz#podcast♬ original sound - Sikter TV

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša prevara

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ