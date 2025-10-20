"Za svakog ko uđe ima mjesta": Šok ispovijest Jelene Karleuše, priznala da je varala sve svoje muškarce (Video)

Pjevačica Jelena Karleuša otkrila da je voljela, ali i varala svakog svog partnera

Izvor: Youtube printscreen/Kurir

Jelena Karleuša gostovala je u podkastu Lune Đogani, gdje je govorila o ljubavi, vezama i detaljima iz privatnog života.

Tokom jedne igrice Luna joj je postavila pitanje da li je ikada prevarila nekog muškarca, nakon čega je uslijedilo šok priznanje aktuelne članice žirija muzičkog takmičenja Pinkove zvezde.

"Prevarila sam svakog partnera. Svakog. Voljela sam svakog od njih, ali i sve one sa kojima sam ih prevarila. Ti sa kojima bih prevarila, postajali su moji novi partneri. Moje srce je kao autobus – za svakog ko uđe ima mjesta", izjavila je Karleuša, pa dodala:

"Doživjela sam od muškaraca mnogo razočaranja i najbrutalnijeg ubijanja mojih emocija, do te mjere da sam poželjela da ih prevarim, ostavim i budem sa nekim drugim. Nikada nisam prevarila muškarca dok je sve bilo super, ali muškarac je morao da mi učini mnogo zla i da me mnogo povrijedi. Ja sam mnoge partnere varala iz povrijeđenosti, da pokažem da mogu i da na neki način – kaznim“, priznala je Jelena u podkastu "Bunker".

Jelena je sa suprugom Duškom Tošićem bila u braku 16 godina:

Dok je sa prvim suprugom, Bojanom Karićem, provela samo tri mjeseca.

Jelena je u istom podkastu otkrila da je u jako lošim odnosima sa Tošićem, ali i da je od njegovog prvog gostovanja kod Ognjena Amidžića, kada je rekao "Ja Jelenu slušam od kad sam bio mali", znala da neče opstati.

