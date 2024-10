"Razveli smo se kad je Duško saznao moju šifru": Posle priče o prevari i aferi sa oženjenim, Jelena ponovo šokirala

Pjevačica Jelena Karleuša ne prestaje da otkriva detalje iz braka

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pjevačica Jelena Karleuša izazvala je lavinu komentara nakon što je u jednoj emisiji otvoreno govorila o razvodu sa bivšim suprugom Duškom Tošićem.

Tom prilikom otkrila je da je ključni trenutak njihovog raskida bio kada je Duško saznao šifru njenog Instagram profila.

"Onog momenta kad je saznao šifru, razveli smo se”, izjavila je Karleuša izazvavši burne reakcije među gledaocima.

Njena izjava ubrzo je postala viralna i preplavila je društvene mreže.

Pogledajte 00:04 Jelena Karleuša Duško tošić šifra Izvor: Instagram/karleusastar Izvor: Instagram/karleusastar

Pjevačica je u jednom intervjuu pričala i o prevari. Voditeljku je zanimalo da li je saznala da je Duško nekada prevario i ako jeste zašto ga nije ostavil.

"Zato što smatram da prosto neke stvari treba da budu u četiri zida i ako izađu na videlo, bračni drugovi treba da zajedno budu u tome. Ne znam da li me je varao, nisam imala dokaze", izjavila je Jelena, a onda je nastao muk nakon njenog priznanja:

"Ja sam njega varala onog momenta kad sam bila sigurna da ne voli ni on mene, niti da ja volim njega. Onda to više ni nije bila prevara, niti sam ja osjećala da varam. Ne možeš da varaš nekog ko te ne voli i koga ne voliš, to nije prevara, to je veliko ništa".

Jelena je priznala i da je svojevremeno imala aferu sa oženjenim muškarcem.

"Imala sam jednu avanturu sa oženjenim muškarcem i brže bolje sam se pokajala jer je on istog momenta ostavio svoju ženu. Nije to njemu bio nikakav brak, nego je farsa bila u pitanju. Ja sam bila ta koja ga je ubeđivala da se ne razvede".