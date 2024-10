"Imala sam avanturu s oženjenim! Šta je brak, robija?": Karleuša priznala zašto se brže-bolje pokajala

Jelena Karleuša priznala je da je imala avanturu s oženjenim muškarcem, ali i otkrila zašto se pokajala.

Pjevačica Jelena Karleuša otvorila je dušu i jednim gostovanjem sve iznenadila. Nakon što je priznala da je varala bivšeg muža Duška Tošića, zatim otkrila i šta je zahtijevao od nje nakon što su potpisali papire za sporazumni razod braka, priznala je i da je imala avanturu s oženjenim muškarcem.

Za vrijeme igrice "Ogoljena", Karleuša je otkrila da je bila sa oženjenim muškarcem, koji se zbog nje ostavio svoju ženu, iako ga je ona ubjeđivala da to ne radi - "Nije problem biti sa oženjenim muškarcem, već je problem kada on hoće da se razvede, e tu dolazi do velikih problema", izjavila je Jelena Karleuša.