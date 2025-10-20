logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako danas izgleda klinka koja je sa Čolom pjevala "Čaje šukarije"? Preživjela pakao, a nove slike gledaćete u nevjerici

Kako danas izgleda klinka koja je sa Čolom pjevala "Čaje šukarije"? Preživjela pakao, a nove slike gledaćete u nevjerici

Autor Jelena Sitarica
0

Ivana Legin je kao slatka riđokosa djevojčica otpjevala sa Čolom pjesmu "Čaje šukarije", a njen život bio je sve samo ne bajka

Kako danas izgleda klinka koja je sa Čolom pjevala "Čaje šukarije"? Preživjela pakao, a nove slike g Izvor: Printscreen/YouTube/RTS

Mala riđokosa djevojčica koja je prije više od tri decenije osvojila region u pjesmi "Čaje šukarije“, koju je otpjevala rame uz rame sa Zdravkom Čolićem, i danas se mnogima rado vraća u sjećanje. Ivana Legin tada nas je sve šarmirala stihovima da će se "udati za Čolu kad poraste", a prije toga smo je zapazili i u filmu Ademira Kenovića "Kuduz".

Iako je njen dječji osmijeh ostao upisan u istoriji domaće muzike, Ivana Legin se kasnije potpuno povukla iz javnosti. Život ju je odveo daleko od reflektora – danas živi u Australiji, gdje se bavi režijom, produkcijom i marketingom. Posle izbijanja rata, iskusila je izbjeglištvo, što je umnogome oblikovalo njen dalji život.

"Tek što smo se navikli na jednu školu i način života, našli smo se u drugom okruženju sa novim jezikom i kulturom. Nije bilo lako, ali ovakva iskustva definitivno jačaju. Mali ožiljci će uvijek biti prisutni, nekada će da zasvrbe ili da se upale, obično kada to najmanje očekujemo. Međutim, na to gedam kao proživljeni život i kad taj ožiljak zasvrbi samo me podsjeti da sam u 33 godine preživjela nešto što mnogi nisu sa 90", rekla je Ivana u jednom intervjuu.

Ivana Legin
Izvor: Facebook/ivana.legin.9

Njenu karijeru prekinuo je rat, a nakon toga je javni život više nikad nije privlačio. Istina, ona u Australiji jeste ostvarila nekoliko uloga, ali su, kako je otkrila, bile amaterskog tipa.

Izvor: Facebook/ivana.legin.9

Ivana se prisrtila i da se kao devojčica odlično provela dok je snimala sa Čolom, a pamti da je jednog od najpopularnijih muzičara u Jugoslaviji začikavala zbog frizure.

Podsjetite se koliko se Zdravko promijenio za sve ove godine:

"Sjećam se snimanja u studiju sa Zdravkom gdje sam ga zezala da je curica zato što ima tako dugu kosu. Čini mi se da je promijenio imidž za tu ploču jer je na albumu lijepo zalizan sa kraćom kosom. Možda je moja primjedba uticala", rekla je ona jednom prilikom za portal Lola.

Ovako sada izgleda Ivana koja danas oduzima dah ljepotom:

Ivana se prije nekoliko godina srela sa Zdravkom Čolićem u Melburnu i tada su evocirali uspomene na lijepo druženje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zdravko Čolić Ivana Legin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ