Kako danas izgleda klinka koja je sa Čolom pjevala "Čaje šukarije"? Preživjela pakao, a nove slike gledaćete u nevjerici

Ivana Legin je kao slatka riđokosa djevojčica otpjevala sa Čolom pjesmu "Čaje šukarije", a njen život bio je sve samo ne bajka

Mala riđokosa djevojčica koja je prije više od tri decenije osvojila region u pjesmi "Čaje šukarije“, koju je otpjevala rame uz rame sa Zdravkom Čolićem, i danas se mnogima rado vraća u sjećanje. Ivana Legin tada nas je sve šarmirala stihovima da će se "udati za Čolu kad poraste", a prije toga smo je zapazili i u filmu Ademira Kenovića "Kuduz".

Iako je njen dječji osmijeh ostao upisan u istoriji domaće muzike, Ivana Legin se kasnije potpuno povukla iz javnosti. Život ju je odveo daleko od reflektora – danas živi u Australiji, gdje se bavi režijom, produkcijom i marketingom. Posle izbijanja rata, iskusila je izbjeglištvo, što je umnogome oblikovalo njen dalji život.

"Tek što smo se navikli na jednu školu i način života, našli smo se u drugom okruženju sa novim jezikom i kulturom. Nije bilo lako, ali ovakva iskustva definitivno jačaju. Mali ožiljci će uvijek biti prisutni, nekada će da zasvrbe ili da se upale, obično kada to najmanje očekujemo. Međutim, na to gedam kao proživljeni život i kad taj ožiljak zasvrbi samo me podsjeti da sam u 33 godine preživjela nešto što mnogi nisu sa 90", rekla je Ivana u jednom intervjuu.

Ivana Legin

Njenu karijeru prekinuo je rat, a nakon toga je javni život više nikad nije privlačio. Istina, ona u Australiji jeste ostvarila nekoliko uloga, ali su, kako je otkrila, bile amaterskog tipa.

Ivana se prisrtila i da se kao devojčica odlično provela dok je snimala sa Čolom, a pamti da je jednog od najpopularnijih muzičara u Jugoslaviji začikavala zbog frizure.

"Sjećam se snimanja u studiju sa Zdravkom gdje sam ga zezala da je curica zato što ima tako dugu kosu. Čini mi se da je promijenio imidž za tu ploču jer je na albumu lijepo zalizan sa kraćom kosom. Možda je moja primjedba uticala", rekla je ona jednom prilikom za portal Lola.

Ivana se prije nekoliko godina srela sa Zdravkom Čolićem u Melburnu i tada su evocirali uspomene na lijepo druženje.