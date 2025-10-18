Čola bez zadrške o ćerkama: "Očekivao bih više, ali i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu"

Ćerke slavnog pjevača Zdravka Čolića, Una i Lara, godinama su u žiži interesovanja javnosti. Čolić ne krije da su njegove ćerke razmažene.

Među poslednjim objavama Lare Čolić na društvenim mrežama, nalaze se i slike na kojima je vidimo u izazovnom izdanju, koje je odmah pokrenulo lavinu poruka.

Lara je pozirala u šarenoj, mini haljini sa velikim izrezima, a evidentno je da izgleda odlično.

Čola pričao: "Očekivao bih više od ćerki, ali..."

Zdravko Čolić je, podsjetimo, u razgovoru sa makedonskim medijima iznio detalje o ćerkama o kojima dosad nije pričao javno.

"Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj djeci govorim stalno, znaš. Ja imam dvije ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali..." rekao je Zdravko za "Eden na eden".

"Ćerki ne mogu zabraniti da se slika"

"Una samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike", pričao je Čola nedavno za "Avaz".

