Pjevačica Neda Ukraden, koja je s bivšim mužem Milanom Bilbijom dobila ćerku Jelenu, jednom prilikom je otkrila da je vjerenika ostavila pred oltarom i odlučila da se ipak ne uda za njega.

Izvor: privatna arhiva

Pevačica Neda Ukraden otkrila je jednom prilikom da je trebalo da se uda za muškarca koji je živeo u Americi. Trebalo je da izgovori sudbnosno "da", ali je ipak rešila da ne krene ka oltaru s njim,

"Ostavila sam čoveka pred samo venčanje! Taj muškarac je bio našeg porekla, ali je živeo u Americi. Sve je bilo dogovoreno, a ja sam odjednom odlučila da ipak ne idem sa njim pred oltar. Jednostavno, promenila sam plan", pričala je Neda i otkrila da je ubrzo shvatila da nije pogrešila:

"Bili smo zajedno jedno godinu dana i baš smo se voleli. Sve je delovalo savršeno dok ga nisam ostavila, a onda mi je pokazao pravo lice. Rastali smo se tako što je zbog mene demolirao ceo hotel "Hilton" u Americi. Bio je strašno ljubomoran! Tada sam shvatila da žena mora dobro da otvori oči kad reši da se uda. Ja sam pre toga bila u braku i to mi je bilo sasvim dovoljno".

Neda Ukraden je 15 godina bila u braku sa rediteljem Milanom Bilbijom, koji je preminuo 2013. godine, a sa kojim je dobila ćerku Jelenu na koju je jako ponosna.

Ovako izgleda ćerka Nede Ukraden:

Vidi opis Zbog pjevačice demolirao cijeli hotel, ostavila ga pred oltarom: Progovorila o skandalu s bivšim, pokazao pravo lice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/bilba80/screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/Paparazzo Lov // DNK/screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/neda.ukraden Br. slika: 10 10 / 10

"Sa svojim pokojnim suprugom provela sam najlepše godine. Dobili smo ćerku Jelenu i ona je možda glavni razlog zašto nisam htela ponovo pred oltar, iako su me mnogi prosili. Ne kajem se što se drugi put nisam udala. Bolje da sam sama nego da budem sa nekim od koga mi je muka i ko mi stvara kiselinu u želucu".

(Blic,MONDO)