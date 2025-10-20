"Smeće nije dobrodošlo u London": Izraelsku ljepoticu čuva policija tokom snimanja filma, dobija prijetnje

Gal Gadot i njen kolega iz filma, Džerard Batler, bili su pod pritiskom zbog svoje podrške Izraelu, a sada je situacija eskalirala.

Izvor: 20th Century Fox - Scott Free Pr / AFP / Profimedia

Izraelska glumica Gal Gadot vratila se na snimanje novog filma "The Runner", nakon što je produkcija bila odložena nekoliko nedelja zbog talasa propalestinskih protesta. Kako bi se snimanje nastavilo, uvedene su pojačane mjere bezbijednosti i obezbijeđeno prisustvo policije.

Povratak pred kamere

Snimanje se sada odvija uz prisustvo policije. Kako bi se izbjegli novi protesti, filmski set je premješten iz Kamdina u istočni London, gdje je Gal Gadot snimala dramatičnu scenu u kojoj njen lik biva izbačen iz jurećeg vozila hitne pomoći.

Njen povratak pred kamere demantovao je nagađanja iz juna, prema kojima je Gal Gadot razmišljala da napusti London, jer su je "traumatizovale" uporne demonstracije propalestinskih aktivista. Protesti su iscrpjeli čitavu filmsku ekipu i značajno usporili produkciju.

Protestanti optužuju glumicu

U junu je nekoliko aktivista uhapšeno u Vestminsteru zbog pokušaja ometanja snimanja, a lokacije seta dijeljene su putem društvenih mreža kako bi se privukao što veći broj demonstranata. Protestanti su četrdesetogodišnju glumicu optužili za normalizovanje ratnih zločinaca zbog njene ranije podrške domovini i odsluženog vojnog roka u Izraelu.

Jedan od aktivista, koji je na društvenim mrežama podijelio lokaciju snimanja u istočnom Londonu, napisao je: "Ne vojnicima IDF-a u našem gradu. Ne normalizovanju ratnih zločinaca! Slobodna Palestina." Na protestima su se mogli vidjeti i transparenti sa porukama "Smeće Gadot nije dobrodošlo u London" i "Zaustavite izgladnjivanje Gaze".

Izjava policije

Pojačane mjere bezbijednosti uvedene su nakon što su glumci ranije ove godine izrazili frustraciju zbog, kako smatraju, nedovoljne reakcije policije na proteste koji su ometali produkciju najmanje 20 dana. Portparol policije izjavio je:

"Protestanti su više puta ometali snimanje na lokacijama širom Londona, što je dovelo do pet hapšenja zbog raznih prekršaja, uključujući uznemiravanje."

Vidi opis "Smeće nije dobrodošlo u London": Izraelsku ljepoticu čuva policija tokom snimanja filma, dobija prijetnje Gal Gadot o problemima sa zdravljem u četvrtoj trudnoći Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Profimedia/NARD Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MONDO, Marko Čavić Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Br. slika: 5 5 / 5

"Iako dopuštamo mirne proteste, imamo dužnost da intervenišemo kada to pređe granicu ozbiljnog ometanja ili kriminalnog ponašanja. Službenici su raspoređeni gdje je bilo potrebno kako bi osigurali bezbijednost svih uključenih u snimanje i onih koji legitimno protestuju", dodali su iz policije.

Nije došla na filmski festival u Veneciji

U Veneciji je održana premijera filma In The Hand of Dante, u kojem glavne uloge imaju Gal Gadot, Džerard Batler, Al Paćino i druge poznate zvijezde. Gal Gadot i njen kolega iz filma, Džerard Batler, bili su pod pritiskom zbog svoje podrške Izraelu.

Izabela De Monte, članica Zastupničkog doma Parlamenta Italije, izjavila je da je 1.500 umetnika zatražilo bojkot Gal Gadot i njenog filma.

"U očima onih koji protestuju, jedini zločin Gal Gadot je to što je Izraelka, a Venecijanski festival zaslužuje poštovanje", rekla je Izabela De Monte.