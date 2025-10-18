Trudnu je brutalno tukao, zbog batina se porodila prije vremena: Naša glumica prošla kroz stravično nasilje

Tijana tvrdi da je njen suprug i posle ovog užasnog događaja nastavljao po starom, a pošto je sve češće konzumirao alkohol, njena drama se s vremenom sve više produbljivala.

O strašnom iskustvu i jezivom nasilju u porodici govorila je i glumica Tijana Vučetić, široj javnosti poznata po ulozi Petrojke u seriji "Selo gori, a baba se češlja". U periodu 2010. do 2013. je preživela pravu životnu dramu sa bivšim suprugom Slobodanom Macurom, sa kojim ima kćerku Andreju, a koji ju je fizički zlostavljao.

Tijana je bila učesnica rijaliti šou-programa "Farma", a po izlasku iz istog, podnijela je zahtev za razvod braka i odlučila da progovori o nasilju kroz koje je prolazila. Ona je ubrzo dobila i zvaničnu odluku od suda o starateljstvu nad djetetom.

"Sada kada sam dobila starateljstvo nad Andrejom osjećam veliko olakšanje. Njen otac imaće priliku da je viđa jednom mjesečno u kontrolisanim uslovima, odnosno pod nadzorom", ispričala je Tijana.

"Oboje živimo u Žarkovu, pa smo se poznavali tri godine, a onda nam se u kratkom periodu desilo mnogo lijepih stvari. U roku od godinu dana počeli smo da se zabavljamo, vjerili smo se, dobili dijete i organizovali svadbu. Bilo je i lepih zajedničkih trenutaka sa njim, ali znatno manje od onih loših."

Glumica tvrdi da je njen partner počeo da bude nasilan prema njoj još dok je bila u drugom stanju, zbog čega se i porodila mjesec dana pre predviđenog termina.

"Nasilje je počelo već dok sam bila u drugom stanju. Udarao me je uglavnom u glavu, da ne bih imala ožiljke na vidljivim mestima, i da niko ne bi saznao kroz šta prolazim. U početku nikome nisam govorila o tome, željela sam da sama rešim taj problem. Kasnije sam se poverila samo najbližim prijateljima, koji su sve vreme bili uz mene i bez kojih ne znam kako bih iznela trudnoću. Oni su me savetovali da ga napustim, ali mi se činilo da mogu da prevaziđem problem. Nisam govorila čak ni svom ocu i bratu šta mi se dešava. Nažalost, izgubila sam majku u dvadeset petoj godini, a možda bi sve bilo drugačije da je ona bila uz mene u najtežim trenucima. Skupila sam snagu kako bih mogla da iznesem trudnoću. Ipak, od posledica batina porodila sam se u osmom mjesecu", tvrdi glumica koja otkriva da ni posle porođaja nije prestalo nasilje.

"Rođenje djeteta nije donelo mir"

"Sedam dana pošto sam napustila porodilište dobila sam takve batine da sam izgubila govor i vid. I on se tada uplašio za moj život, pa je prvi put pozvao Hitnu pomoć. Ljekari su došli i pregledali me, ali sam morala da potpišem papir da me niko nije pretukao", ispričala je Tijana u intervjuu za magazin Hello 2013. godine.

