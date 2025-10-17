logo
"Koga interesuje neka ide u Monako": Haris bijesan na Melinu, ovako je reagovao na vijest da se vjerila

"Koga interesuje neka ide u Monako": Haris bijesan na Melinu, ovako je reagovao na vijest da se vjerila

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevač Haris Džinović se oglasio zbog vijesti da se njegova bivša žena ponovo udaje

Haris Džinović se oglasio zbog vijesti da se njegova bivša žena ponovo udaje Izvor: Mondo / Stefan Sojanović

Dizajnerka i bivša žena Harisa Džinovića, Melina Galić, ponovo se udaje. Vijest o veridbi sa biznismenom iz Monaka (69) iznenadila je sve, i dok se raspreda o dužini jahte na kojoj će drugi put izgovoriti sudbonosno "da", svi čekaju komentar njenog bivšeg muža.

Sada je Haris konačno riješio da progovori i otkrio da ga Melina "uopšte ne interesuje".

"Što se tiče bivše supruge i vjeridbe, to me uopšte ne interesuje, ako vas interesuje idite u Monako, pa tamo pitajte", rekao je Haris Džinović, a na  konstataciju novinara da se priča da je ljepši od sadašnjeg Melininog partnera, pjevač se nasmijao uz reči:

"Stvarno nisam upućen u situaciju, prošlost je iza mene, ne mogu da razgovoram niti kalkulišem sa njom, idemo dalje, novi život", rekao je sa osmijehom muzičar.

  Ovako izgleda dom Meline Džinović u Monaku:

"O ćerki čujem glasine"

U medijima se danima spekuliše da sa ćerkom Đinom nije u dobrim odnosima, te da se naslednica seli iz porodičnog doma na Senjaku.

"Sa ćerkom nemam nikakvih sukoba, mislim da djevojka od 22 godine ima pravo da bira i mjesto življenja i stanovanja, može da se uda, da živi sa nekim, to je njeno elementarno pravo, podržavam u svakom slučaju, ne pada mi na pamet da budem smetnja. Što se tiče skandala u medijima, ne pratim društvene mreže, čujem glasine, ali ne mogu da reagujem niti hoću to su njene lične stvari", objasnio je Haris i zaključio:

"Neke stvari me pogađaju kao oca, neke ne. Ne bih rekao da sam strog otac više sam kooperativan, nisam tip koji ne da, za slobodu življenja sam i za dobar dijalog".

Ovako izgleda Harisova kuća na Senjaku:

 (Alo, MONDO)

