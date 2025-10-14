Vjerila se Melina Džinović u tajnosti: Bogati biznismen odriješio kesu, gala slavlje u Monaku

Vjerenik Meline Džinović je uspješan biznismen ima imperiju, a njih dvoje uživaju u ljubavi i ona živi sa njim u Monaku.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Melina Džinović (44) se vjerila u subotu za uspješnog biznismena (69), saznaju domaći mediji. Bivša supruga pjevača Halida Džinovića, Melina Džinović se vjerila u subotu za svog novog izabranika, uspješnog biznismena koji ima 69 godina.

Vjeriba je proslavljena u Monaku gdje modna kreatorka već neko vrijeme živi sa svojim partnerom.

Inače, cijelo ljeto, Melina Džinović je provela sa svojim sadašnjim vjerenikom na njegovom brodu dugačkom 48 metara kojim su plovili i obilazili razne destinacije.

Sa verenikom živi u Monaku

Vjerenik Meline Džinović je uspješan biznismen ima imperiju, a njih dvoje uživaju u ljubavi i ona živi sa njim u Monaku.

Inače, Melina Džinović je sa pjevačem Harisom Džinovićem provela više od dvije decenije u braku i sa kojim je dobila dvoje djece.

Nakon razvoda se odselila iz Srbije, a ćerka Đina joj je često išla u posjetu i pokazivala u kakvom lukszu se baškare.

Jedna od Mileninih prvih komšinica je Srpkinja koja je iznijela tvrdnje o novom dečku modne kreatorke.

"Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlijepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, rijetko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najljepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovjek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gdje prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sjedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare", tvrdi komšinica Melina Džinović za domaće medije.

Izvor: Blic/ Mondo