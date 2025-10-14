Vjerenik Meline Džinović je uspješan biznismen ima imperiju, a njih dvoje uživaju u ljubavi i ona živi sa njim u Monaku.
Melina Džinović (44) se vjerila u subotu za uspješnog biznismena (69), saznaju domaći mediji. Bivša supruga pjevača Halida Džinovića, Melina Džinović se vjerila u subotu za svog novog izabranika, uspješnog biznismena koji ima 69 godina.
Vjeriba je proslavljena u Monaku gdje modna kreatorka već neko vrijeme živi sa svojim partnerom.
Vjerila se Melina Džinović u tajnosti: Bogati biznismen odriješio kesu, gala slavlje u Monaku
Inače, cijelo ljeto, Melina Džinović je provela sa svojim sadašnjim vjerenikom na njegovom brodu dugačkom 48 metara kojim su plovili i obilazili razne destinacije.
Sa verenikom živi u Monaku
Inače, Melina Džinović je sa pjevačem Harisom Džinovićem provela više od dvije decenije u braku i sa kojim je dobila dvoje djece.
Nakon razvoda se odselila iz Srbije, a ćerka Đina joj je često išla u posjetu i pokazivala u kakvom lukszu se baškare.
Jedna od Mileninih prvih komšinica je Srpkinja koja je iznijela tvrdnje o novom dečku modne kreatorke.
"Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlijepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, rijetko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najljepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovjek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gdje prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sjedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare", tvrdi komšinica Melina Džinović za domaće medije.
Izvor: Blic/ Mondo