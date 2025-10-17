Kupio joj stan, prsten i tašnu od 80.000 eura: Ovako je izgledala Melinina vjeridba, vjerenik doveo i čuvenu bogatašicu

Dizajnerki stariji partner priredio iznenađenje, zakupio je njen omiljeni restoran i pozvao 50 prijatelja iz cijelog svijeta, o čemu ona ništa nije znala

Melina Galić, nekada Džinović, prethodnog vikenda se vjerila za uspješnog biznismena (69) u Monaku, gdje žive već neko vrijeme.

romantični čin je upriličen u jednom luksuznom restoranu u Monte Karlu pred oko 50 zvanica.

"Melinin partner je na nekoliko sati zakupio jedan od najpoznatijih luksuznih restorana u Monte Karlu, koji je jedan od njenih najomiljenijih. Na večeri je bilo prisutno oko 50 zvanica iz cijelog svijeta, među kojima su bili i njena ćerka Đina, majka, kao i njena kuma, milijarderka Tamara Eklston", rekao je izvor Kurira i dodao da je veče bilo iznenađenje za Melinu.

"Ona o vjeridbi nije znala ništa, jer se o tome ranije uopšte nije pričalo, a iznenađenje se pripremalo još od ljeta. Melina je mislila da će to biti samo još jedan običan odlazak na večeru, ali kad je vidjela sve svoje drage ljude, samo što se nije onesvijestila od uzbuđenja. Bivša Harisova žena se dobro ovajdila od svog partnera, pa je tako od njega te večeri, pored skupocjenog prstena, na poklon dobila i stan na svoje ime u Monte Karlu u kojem su do tada zajedno živjeli, kao i ultraretku tašnicu "erme keli" od kože aligatora, o kojoj je sanjala godinama, a čija je cijena 80.000 eura".

