Na vjenčanju s Harisom doživjela peh: Melina se i tad udavala na jahti, umjesto prvog plesa tražila sapun

Melina Džinović udala se za Harisa na jahti, a sada planira da uradi isto u Monaku:

Modna kreatorka i bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Džinović, vjerila se za uspješnog biznismena (69) u Monaku, a prema pisanju medija, uskoro će praviti svadbu.

Vjenčanje će biti održano na jahti, koju biznismen planira da kupi, pošto prodaje jahtu od 48 metara koju je kupio 2013. godine.

"On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Cijelo ljeto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Riješio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku“, rekao je izvor za Blic.

Melini ovo neće biti prva svadba na jahti, jer je i 2014. izgovorila sudbonosno "da" Harisu Džinoviću na brodu.

Vjenčanje su organizovali nakon 12 godina zajedničkog života, a to su učinili daleko od očiju javnosti. Kako je ona kasnije ispričala, sve se odigralo na inicijativu njene kume Slavice Eklston, bivše supruge vlasnika Formule 1, Bernija Eklstona.

Slavica je rekla Melini kako će ih ona vjenčati na zajedničkom ljetovanju koje su već bili isplanirali, te je sve i organizovala, a vjenčanje je održano u Dubrovniku na jahti “Maltese Falcon“ koja spada u najluksuznije na svijetu.

"U četiri po podne gosti su prevezeni na jahtu, gdje smo im priredili neformalan i opušten doček. Bilo ih je svega tridesetak, to su naši bliski prijatelji i članovi porodice, pa je atmosfera zaista bila intimna. Osim bijele haljine i burmi, ništa nije odavalo utisak da nije riječ o neobaveznom početku krstarenja sa prijateljima. Čak nismo utvrdili ni tačno vrijeme vjenčanja, već smo se u suton, oko pola sedam, popeli na palubu da ispunimo formalnost. Matičarka Tihana Hrnić potpuno se uklopila u ‘scenario’, pa je i taj službeni dio bio nekako kratak, ali intenzivan i romantičan. Nije bilo nervoze i treme, karakteristične za takve događaje. Prezime sam preuzela sa posebnom lakoćom, jer ga od 2003. godine smatram svojim. Đina i Kan bili su presrećni, prisustvovali su vjenčanju svojih roditelja i tako iskusili nešto za šta većina djece ostane uskraćena.", pričala je Melina.

Da tog dana nije sve prošlo bez problema pokazuje i jedan trenutak kojeg se Melina kasnije prisetila:

"Kada smo razmijenili burme, ispostavilo se da je Harisu njegova mala, pa smo je kasnije skidali uz pomoć sapuna. Na sreću, on je od onih muškaraca koji ne nose prstenje. Euforija nije ispratila ni odabir vjenčanice. Spontano sam odlučila da to bude moj model iz 2012. godine. Obožavam tu haljinu. Sjećam se da je nastala u rekordnom roku, ideja je pretočena u savršenstvo i bilo je prirodno da je ponesem na sopstvenom vjenčanju“, rekla je tada Melina za Hello.

"Izbegli smo formalnost prvog plesa, pa tako nije bilo neke duboko sentimentalne melodije, već je di-džej Zoran, koji je pristigao iz Beograda, odmah počeo da zabavlja goste. Na početku je uglavnom puštana strana pop muzika, svima bliska i prepoznatljiva, jer je cilj i bio da se gosti što više opuste i zabave. U jednom trenutku otpjevao sam ‘Shoot Down the Moon’ Eltona Džona, Melininu omiljenu pjesmu, posle čega su uslijedile folk note, nezaobilazne na svim proslavama na Balkanu. Slavica je poželjela da čuje ‘Kako mi nedostaješ’, a moja supruga pjesmu Šabana Šaulića ‘Samo za nju’. Bio je to savršeni miks, koji se, kako smo se i nadali, poklopio sa ukusom zvanica“, dodao je Haris.

Posebnu pažnju mladenci su posvetili meniju na kom su se našli plodovi mora, divlja riba, bifteci, tartufi, voće i povrće. Pila su se francuska i italijanska vina i šampanjci. Poznati par tada je rekao i zbog čega je baš Dubrovnik izabrao kao lokaciju svog vjenčanja.

"To je mjesto gdje smo mnogo puta ljetovali i proveli predivne trenutke, ali i destinacija koja ima aerodrom na koji mogu da slete ljudi sa svih strana svijeta, što nam je bio prioritet. Dubrovnik je bio prva stanica devetodnevnog krstarenja. Bilo je logično da se tu vjenčamo, a onda da rasterećeni nastavimo plovidbu. Obišli smo Pelješac, Korčulu, Vis, Hvar, Split, Trogir… Niko nije imao potrebu za ludim provodom, prijalo nam je da budemo u dobrom društvu, da budemo opušteni, da uživamo u miru mora, vedrom nebu, čistom vazduhu i savršenoj hrani", objasnio je pjevač.

