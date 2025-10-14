Melina više nije Džinović: Evo kako se sada preziva Harisova bivša, verio je imućni biznismen

Melina ne gubi vreme u Monaku nakon razvoda od poznatog folkera.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kako su otkrili domaći mediji, Melina Džinović se u subotu verila za bogatog biznismena (69). Nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića, dizajnerka je vratila svoje devojačko prezime i sada se preziva Galić.

Kako se navodi, Melina će najverovatnije ponovo promeniti prezime nakon udaje i uzeti prezime svog verenika, sa kojim već neko vreme živi luksuznim životom u Monaku.

Zaljubljeni par u Monaku provodi već duže vreme, a njen izabranik važi za veoma uspešnog i imućnog poslovnog čoveka. Tokom leta uživali su na njegovoj impozantnoj jahti, obilazeći najluksuznije svetske destinacije.

Upoznala ih Slavica Eklston

Njih dvoje su se zbližili preko zajedničke prijateljice i njene kume, Slavice Eklston, bivše supruge vlasnika Formule 1.

"Slavica je Melinu i njega spojila na jednoj večeri u Monaku. Odmah su kliknuli. Stariji je od nje. Uspešan biznismen, diskretan i šarmantan, ali iznad svega pažljiv i brižan. Prija joj njegova energija, a on je, s druge strane, potpuno očaran njenom harizmom i stilom", rekao je izvor blizak dizajnerki.