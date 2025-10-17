logo
Umro Ejs Frejli iz grupe Kiss: Strašan kraj legende, imao krvarenje na mozgu

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Ejs Frejli, legendarni gitarista i jedan od osnivača čuvenog benda KISS, preminuo je u 74. godini.

Umro Ejs Frejli iz grupe Kiss: Strašan kraj legende, imao krvarenje na mozgu Izvor: Andreu Dalmau/EFE

Ikona čuvenog benda KISS  je bio prikačen na aparate za održavanje u životu nakon teškog krvarenja u mozgu. Bio je hospitalizovan i stavljen na respirator, a članovi njegove porodice su juče donijeli tešku odluku da se isključe aparate za održavanje života, prenio je Daily Mail.

Prema navodima istog izvora, muzičar se prije nekoliko nedjelja srušio u svom kućnom studiju i udario glavom prilikom zastrašujućeg pada koji je izazvao zdravstvenu krizu. Od tada se Frilijevo stanje pogoršalo, što je primoralo rokenrol ikonu da otkaže sve predstojeće datume turneje.

Na njegovom zvaničnom Instagram nalogu 25. septembra je objavljeno saopštenje kojim su fanovi uvjeravani da je "dobro", iako su mu ljekari naredili da ne putuje.

Samo nedjelju dana kasnije, u novoj objavi potvrđeno je da otkazuje sve preostale datume turneje za 2025. godinu, navodeći kao razlog "zdravstvene probleme koji i dalje traju", nakon čega je stigla i tužna vijest da je preminuo.

