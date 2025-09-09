Preminuo muzičar u 42. godini: Alen je pronađen mrtav u stanu

Uzrok smrti Alena Biklija još uvijek nije poznat.

Izvor: Instagram printscreen/ill.pickles

Bivši bubnjar i muzičar popularnog američkog hevi metal benda "Baroness", Alen Bikli, pronađen je mrtav u svom stanu, prenosi "The Sun". Kako se navodi, muzičar je iznenada preminuo u 42. godini.

Uzrok smrti još uvijek nije poznat, ali je vijest o tragičnom slučaju potvrdio njegov brat Dru putem društvenih mreža, istakavši da je Alen bio ne samo talentovan muzičar, već i voljeni brat i prijatelj.

Alen Bikli bio je dio benda "Baroness" od njegovog osnivanja 2003. godine, a sa njima je svirao na prva tri studijska albuma – Red Album (2007), Blue Record (2009) i Yellow & Green (2012).

Grupa je stekla svjetsku popularnost zahvaljujući jedinstvenom spoju metala, prog-roka i sludge zvuka, a Bikli je svojim prepoznatljivim stilom dao ogroman doprinos uspjehu.

Izvor: Telegraf/ MONDO