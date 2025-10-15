logo
Toše Proeski mu nije pravo ime i prezime: Da li znate kako se zvao makedonski pjevač zbog kog je plakao cijeli b Balkan?

Autor Ana Živančević
Smrt Tošeta Proeskog potresla je cijeli region, a o njemu se govori i 18 godina nakon smrti.

Toše Proeski mu nije pravo ime i prezime Izvor: YouTube/screenshot

Toše Proeski bio je jedan od omiljenih pjevača čitavog Balkana, a vest o njegovoj tragičnoj smrti 16. oktobra 2007. godine pogodila je javnost i brojne fanove koji i danas slušaju mnoštvo hitova koje je ostavio iza sebe.

Pjevač anđeoskog glasa, kako su ga mnogi zvali, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći u ranim jutarnjim časovima blizu mjesta Donja Gradiška i taj dan proglašen je u Makedoniji danom žalosti. Toše je ostao upamćen i kao najmlađi pjevač koji je ikada napunio beogradsku Arenu i prvi stranac koji je pobedio na hrvatskom radio festivalu.

Rođen je u Prilepu, a odrastao je u Kruševu u cincarskoj porodici. Malo ko zna da mu je pravo ime Todor, ali i da je njegova porodica promijenila prezime u Proseki. Prezime pjevača prvobitno je bilo Proja, ali su ga njegovi roditelji promijenili u Proeski, da bi bilo u duhu makedonskog jezika.

Velika želja mu je bila da vrati svoje pravo prezime, koju nažalost nikada nije ostvario.

"Ja se zovem Todor Proeski. Moj deda prezivao Proja, ali smo pod uticajem sredine promijenili prezime ne bi li bilo u duhu makedonskog jezika. Mada, otkriću vam, planiram da vratim staro prezime ukoliko riješim da pravim svjetsku karijeru. Mislim da je strancima daleko lakše da izgovore i upamte Proja nego Proeski", pričao je jednom prilikom pokojni pevač za medije.

