logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkriven uzrok smrti Dajen Kiton: Pronašli je bez svesti u vili, sad otkrivno i kako nas je napustila slavna glumica

Otkriven uzrok smrti Dajen Kiton: Pronašli je bez svesti u vili, sad otkrivno i kako nas je napustila slavna glumica

Autor Dragana Tomašević
0

Vest o smrti Dajen Kiton rastužila je celi svet. Kolege i obožavaoci se od nje i dalje opraštaju na mrežama, a sada je porodica otkrila i uzrok

Otkriven uzrok smrti Dajen Kiton: Pronašli je bez svesti u vili, sad otkrivno i kako nas je napustila slavna glumica Izvor: Youtube

Glumica Dajen Kiton napustila nas je pre pet dana, u 79. godini. Američki mediji su tokom jučerašnjeg dana objavili potresni snimak poziva Hitnoj pomoći, u kojem se navodi da je glumica bez svesti.

Sada je njena porodica otkrila da je slavna Dajen preminula od upale pluća.

"Porodica Kiton je veoma zahvalna na izuzetnim porukama ljubavi i podrške koje su primili proteklih dana u ime svoje voljene Dajen, koja je preminula od upale pluća 11. oktobra", navodi se u saopštenju porodice poslatom magazinu "Pipl".

U saopštenju se dalje navodi: "Volela je svoje životinje i bila je istrajna u podršci beskućničkoj zajednici, tako da bi svaka donacija u njeno ime lokalnoj banci hrane ili prihvatilištu za životinje bila divna i veoma cenjena počast njoj".

Izvor: Youtube/

Jedan prijatelj je rekao za People da se njeno zdravstveno stanje veoma iznenada i neočekivano pogoršalo u mesecima koji su prethodili njenoj smrti, nazvavši to "srceparajućim za sve koji su je voleli".

Iako je Kiton odlučila da svoju borbu sa bolešću zadrži u privatnosti, došlo je do velikih promena u njenom životu.

Stavila je na prodaju svoj "kuću iz snova" u Los Anđelesu za 29 miliona dolara u martu, uprkos tome što je ranije govorila da planira da tamo ostane zauvek.

Tagovi

dajen kiton smrt

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ