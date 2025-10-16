Otkriven uzrok smrti Dajen Kiton: Pronašli je bez svesti u vili, sad otkrivno i kako nas je napustila slavna glumica

Vest o smrti Dajen Kiton rastužila je celi svet. Kolege i obožavaoci se od nje i dalje opraštaju na mrežama, a sada je porodica otkrila i uzrok

Izvor: Youtube

Glumica Dajen Kiton napustila nas je pre pet dana, u 79. godini. Američki mediji su tokom jučerašnjeg dana objavili potresni snimak poziva Hitnoj pomoći, u kojem se navodi da je glumica bez svesti.

Sada je njena porodica otkrila da je slavna Dajen preminula od upale pluća.

"Porodica Kiton je veoma zahvalna na izuzetnim porukama ljubavi i podrške koje su primili proteklih dana u ime svoje voljene Dajen, koja je preminula od upale pluća 11. oktobra", navodi se u saopštenju porodice poslatom magazinu "Pipl".

U saopštenju se dalje navodi: "Volela je svoje životinje i bila je istrajna u podršci beskućničkoj zajednici, tako da bi svaka donacija u njeno ime lokalnoj banci hrane ili prihvatilištu za životinje bila divna i veoma cenjena počast njoj".

Izvor: Youtube/

Jedan prijatelj je rekao za People da se njeno zdravstveno stanje veoma iznenada i neočekivano pogoršalo u mesecima koji su prethodili njenoj smrti, nazvavši to "srceparajućim za sve koji su je voleli".

Iako je Kiton odlučila da svoju borbu sa bolešću zadrži u privatnosti, došlo je do velikih promena u njenom životu.

Stavila je na prodaju svoj "kuću iz snova" u Los Anđelesu za 29 miliona dolara u martu, uprkos tome što je ranije govorila da planira da tamo ostane zauvek.