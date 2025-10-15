Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića, uskoro će stati na ludi kamen drugi put

Izvor: Instagram/mona.co98000

Modnu kreatorku Melinu Džinović vjerio je u subotu uspešni biznismen (69), a prema pisanju medija, njih dvoje uskoro prave veliku svadbu.

Bogati biznismen uveliko sve sprema za njihovo vjenčanje, a svadba će navodno biti na njegovom novom brodu.

Vidi opis Jahta od 48 metara mala za svadbu: Isplivali detalji o Melininom milioneru (69), kupuje još veći brod za vjenčanje Melina Džinović u Monte Karlu na balu u crvenoj haljini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 4 / 4

"On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Cijelo ljeto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Rešio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku.".

Kako izvor dalje navodi, brod će sve vrijeme ploviti tokom ceremonije i proslave.

"Ako sve bude teklo kako su planirali, svadba će biti na brodu koji će sve vrijeme ploviti. Biće to milionska svadba koja će se prepričavati. On je sve do sitnica isplanirao za taj dan i još uvijek se dogovaraju oko svih detalja", zaključuje izvor.

Pogledajte zgradu u kojoj Melina živi sa verenikom:

Slavlje je napravljeno u Monaku, a modna dizajnerka je odmah rekla "da", čim ju je bogati biznismen pitao da se uda za njega. Melinin vjerenik je toliko bogat, da ima pravu imperiju. Kako se ranije navodilo, Melina sa sadašnjim vjerenikom živi u luksuznoj nekretnini.

(Nova, MONDO)