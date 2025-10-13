Đani sa Slađom stigao na gala svadbu Uroša Živkovića: Iz koverte izvadio samo za kićenje 5.000 dinara

Radiša Trajković Đani došao je na proslavu svog kolege Uroša Živkovića.

Izvor: MONDO

Pjevač Radiša Trajković Đani došao je sa suprugom Slađom na svadbu Uroša Živkovića i Jovane. Đani je pozirao novinarima, a potom je samo za kićenje dao 5.000 dinara koje je izvadio iz koverte sa novcem.







Slađa je za ovu priliku odabrala braon haljinu, a kosu je vezala u elegantni rep. Prije njih, na svadbi su se pojavili i Đanijev sin Marko sa suprugom. Ona je blistala u dugačkoj crnoj haljini i oduševila sve prisutne.

Podsetimo, Uroš Živković je danas rekao sudbonosno "da" lijepoj Jovani, a kasnije je krstio i sina jedinca Lazara. Očekuje se da će na gala proslavi biti 500 zvanica, a goste će zabavljati Borko Radivojević.