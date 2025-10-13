Đani sa Slađom stigao na gala svadbu Uroša Živkovića: Iz koverte izvadio samo za kićenje 5.000 dinara

Radiša Trajković Đani došao je na proslavu svog kolege Uroša Živkovića.
Pjevač Radiša Trajković Đani došao je sa suprugom Slađom na svadbu Uroša Živkovića i Jovane. Đani je pozirao novinarima, a potom je samo za kićenje dao 5.000 dinara koje je izvadio iz koverte sa novcem.
Đani sa Slađom stigao kod Uroša: Samo za kićenje dao 5.000 dinara
Slađa je za ovu priliku odabrala braon haljinu, a kosu je vezala u elegantni rep. Prije njih, na svadbi su se pojavili i Đanijev sin Marko sa suprugom. Ona je blistala u dugačkoj crnoj haljini i oduševila sve prisutne.
Đanijev sin Marko sa ženom stigao kod Uroša na svadbu!
Podsetimo, Uroš Živković je danas rekao sudbonosno "da" lijepoj Jovani, a kasnije je krstio i sina jedinca Lazara. Očekuje se da će na gala proslavi biti 500 zvanica, a goste će zabavljati Borko Radivojević.