logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oženio se Uroš Živković: Pjevač se zakleo na vječnu ljubav prelijepoj Jovani, pogledajte kako je izgledala ceremonija

Oženio se Uroš Živković: Pjevač se zakleo na vječnu ljubav prelijepoj Jovani, pogledajte kako je izgledala ceremonija

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Oženio se Uroš Živković pjevač se zakleo na vječnu ljubav prelijepoj Jovani

Oženio se Uroš Živković: Pjevač se zakleo na vječnu ljubav prelijepoj Jovani, pogledajte kako je izg Izvor: privatna arhiva

Uroš Živković i njegova voljena Jovana izrekli su danas sudbonosno "da" pred Bogom, u crkvi u Rakovici pred najbližim prijateljima i porodicom.

Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje Uroša i Jovane:

U svečanom i duhovnom ambijentu crkve, tačno u 15:30, okruženi porodicom, prijateljima i dragim gostima, Uroš i Jovana su uplovili u bračne vode, sa osmjesima na licima i suzama radosnicama koje govore više od riječi.

Na svadbu pozvano je veliki broj kolega, a očekuje se čak 500 zvanica. Uroš je otkrio da će Jovana imati dvije vjenčanice i da će orkestar Borka Radivojevića svirati i zabavljati goste.

Pogledajte

00:05
Ceremonija venčanja Uroša Živkovića i Jovane
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

Možda će vas zanimati

Tagovi

uroš živković vjenčanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ