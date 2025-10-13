Oženio se Uroš Živković: Pjevač se zakleo na vječnu ljubav prelijepoj Jovani, pogledajte kako je izgledala ceremonija

Oženio se Uroš Živković pjevač se zakleo na vječnu ljubav prelijepoj Jovani

Izvor: privatna arhiva

Uroš Živković i njegova voljena Jovana izrekli su danas sudbonosno "da" pred Bogom, u crkvi u Rakovici pred najbližim prijateljima i porodicom.

Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje Uroša i Jovane:

U svečanom i duhovnom ambijentu crkve, tačno u 15:30, okruženi porodicom, prijateljima i dragim gostima, Uroš i Jovana su uplovili u bračne vode, sa osmjesima na licima i suzama radosnicama koje govore više od riječi.

Na svadbu pozvano je veliki broj kolega, a očekuje se čak 500 zvanica. Uroš je otkrio da će Jovana imati dvije vjenčanice i da će orkestar Borka Radivojevića svirati i zabavljati goste.