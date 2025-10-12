logo
Milan Kalinić se ne odvaja od bivše žene: Krišom snimljeni na ovoj lokaciji, preokret nakon brojnih skandala

Autor Đorđe Milošević
0

Milan i Sandra se već nedeljama ne odvajaju i dijeluju veoma prisno, ističu svjedoci.

Milan Kalinić se ne odvaja od bivše žene: Krišom snimljeni na ovoj lokaciji, preokret nakon brojnih Izvor: K1 printscreen

Milan Kalinić se prošle godine razveo od supruge Sandre, a sada su ponovo uhvaćeni zajedno. Sandra i Milan Kalinić su zajedno bili da podrže sina Vuka, koji je juče igrao važnu utkamicu.

Sandra i Milan su sve vrijeme, kako pišu domaći mediji, izgledali blisko, ćaskali i smijali se. Sandra je sjedjela u redu iznad Milana, dok je do njega bio jedan čovjek.

"Sandra i Milan već nedeljama dolaze zajedno na utakmice koje igra njihov sin i ne odvajaju se. Ne znam da li su se pomirili ili šta već, ali djeluju veoma prisno. Nekada sede čak i zajedno", rekao je izvor.

Očigledno je da su bivši supružnici i nakon razvoda ostali u dobrim odnosima, te zajedno brinu o vaspitanju djece.

