logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon 18 godina stavila tačku na brak sa poznatim voditeljem: Prelijepa Sandra uživa u Italiji, pokazala savršenu figuru

Nakon 18 godina stavila tačku na brak sa poznatim voditeljem: Prelijepa Sandra uživa u Italiji, pokazala savršenu figuru

Autor Ana Živančević
0

Sandra Kalinić privukla je pažnju novim fotografijama na Instagramu.

Nakon 18 godina stavila tačku na brak sa poznatim voditeljem Izvor: Instagram printscreen/kalinasandra

Voditelj Milan Kalinić navodno se razveo od supruge Sandre, sa kojom je bio u braku 18 godina. Nakon razvoda, Sandra uživa punim plućima, često putuje, a nedavno je sa prijateljicama otputovala u Italiju, odakle redovno dijeli svoje utiske na Instagramu. Na jednoj od poslednjih objava pokazala je predivne prizore sa odmora, a u crnom kombinezonu sa crvenim zvezdama izazvala je brojne komentare pratilaca.

Pogledajte fotografije Sandre Kalinić:

Sandra se nedavno oglasilan na Instagramu i otkrila do sada nepoznate detalje iz svog života.

"Koliko li je samo 'Sandri' stalo u ovih 45 godina. Bilo ih je i srećnih i nasmijanih, tužnih i razočaranih, razdraganih, veselih…Nijednu od njih ne bih menjala i na svaku od njih sam ponosna. Spremna da skinem ružičaste naočare kroz koje sam posmatrala ljude i svijet oko sebe … Riješena da se oslobodim iluzija i uvjerenja koja nam ne daju da prodišemo… Put nije ni lak ni poznat, staza je klizava i uska…Nikada nisam odlazila da bih ljude naučila lekcijama, već zato sto sam ja naučila svoju. Kad god je bilo teško nikada nisam pomislila da sam ostale bez Boga, već da je on, u nekom času, ostao bez mene. I dok dođe trenutak kad ću zaista ostariti, jedino što želim je da u međuvremenu ne prestanem da živim. Onoj 'staroj' sebi boj rekla da je život. Fantastičan. Ali i da je sve imalo svoju cijenu. A ovoj 'Novoj' da najbolje tek dolazi. Neka moje 'Drugo poluvreme' ‘45 počne", napisala je Sandra.

Pogledajte fotografije Milana i Sandre:

Možda će vas zanimati

Tagovi

razvod Milan Kalinić voditelj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ