Nakon 18 godina stavila tačku na brak sa poznatim voditeljem: Prelijepa Sandra uživa u Italiji, pokazala savršenu figuru

Voditelj Milan Kalinić navodno se razveo od supruge Sandre, sa kojom je bio u braku 18 godina. Nakon razvoda, Sandra uživa punim plućima, često putuje, a nedavno je sa prijateljicama otputovala u Italiju, odakle redovno dijeli svoje utiske na Instagramu. Na jednoj od poslednjih objava pokazala je predivne prizore sa odmora, a u crnom kombinezonu sa crvenim zvezdama izazvala je brojne komentare pratilaca.

Sandra se nedavno oglasilan na Instagramu i otkrila do sada nepoznate detalje iz svog života.

"Koliko li je samo 'Sandri' stalo u ovih 45 godina. Bilo ih je i srećnih i nasmijanih, tužnih i razočaranih, razdraganih, veselih…Nijednu od njih ne bih menjala i na svaku od njih sam ponosna. Spremna da skinem ružičaste naočare kroz koje sam posmatrala ljude i svijet oko sebe … Riješena da se oslobodim iluzija i uvjerenja koja nam ne daju da prodišemo… Put nije ni lak ni poznat, staza je klizava i uska…Nikada nisam odlazila da bih ljude naučila lekcijama, već zato sto sam ja naučila svoju. Kad god je bilo teško nikada nisam pomislila da sam ostale bez Boga, već da je on, u nekom času, ostao bez mene. I dok dođe trenutak kad ću zaista ostariti, jedino što želim je da u međuvremenu ne prestanem da živim. Onoj 'staroj' sebi boj rekla da je život. Fantastičan. Ali i da je sve imalo svoju cijenu. A ovoj 'Novoj' da najbolje tek dolazi. Neka moje 'Drugo poluvreme' ‘45 počne", napisala je Sandra.

