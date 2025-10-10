logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Žao mi je njene ćerke": Naša pevačica bez dlake na jeziku o postupku Jane Todorović

"Žao mi je njene ćerke": Naša pevačica bez dlake na jeziku o postupku Jane Todorović

Autor Ana Živančević
0

Slađa Alegro govorila je o svojoj koleginici Jani Todorović.

"Žao mi je njene ćerke": Naša pevačica bez dlake na jeziku o postupku Jane Todorović Izvor: Instagram printscreen/ sladja.allegro

Pevačica Slađa Alegro prokomentarisala je neprijatnu situaciju koja se odigrala između Jane Todorović i njene ćerke Kristine Džulijan na punoletstvu Andreja Taškovića. Javnost je osudila Janin postupak, pošto je rekla čerki da nije za kamere i prekinula je njen intervju.

Pogledajte fotografije Slađe Alegro:

"Ja Janu baš dobro poznajem. Meni to ne liči na nju najiskrenije. Njena ćerka je divna cura, vaspitana, kulturna i verujem da je stvarno šala. Jana nikada ni prema kome nikada nije bila ni neljubazna, ni nekulturna i ne verujem da bi sada povela svoje dete i da joj tako nešto kaže. Meni je žao, ali ja sam sigurna da je bila neka fora ili štos. Verovatno joj je nešto izletelo ili je to neka njihova interna šala. Sumnjam da bi tako nešto uradila, onda mi je 

Bonus video:

Pogledajte

00:37
Skandalozan snimak: Jana žestoko ponizila ćerku pred svima!
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ