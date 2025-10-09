5 godina živjeli razdvojeno: Nikola Rokvić ispričao nove detalje odnosa sa suprugom

Pjevač Nikola Rokvić je otkrio detalje svoje jedinstvene ljubavne priče sa suprugom Bojanom Barović.

Pevač Nikola Rokvić je gostujući u emisiji otkrio je detalje svog jedinstvenog ljubavnog puta sa suprugom Bojanom, koju je upoznao u formatu rijaliti programa na Filipinima, gdje su oboje učestvovali.

Oni su jedan od rijetkih estradnih parova koji opstaju i odolijevaju svim izazovima.

"To je čudesna priča, kao da nas je Bog spojio"

Nikola (40) je ispričao kako je sve počelo:

"Pa, to je čudesna priča uopšte. Mi smo se upoznali 2010. godine, već smo 15 godina zajedno. Upoznali smo se u Singapuru, na aerodromu. Ja sam mislio da je neka djevojka iz produkcije. I nekako smo cio taj period bili zajedno - putovali smo 30 sati do Filipina, i sve vrijeme sam bio uz nju. To je neka čudesna energija koja nas je spajala, nismo mogli da se razdvojimo. Nije bilo samo prve simpatije na prvi pogled, bilo je nešto čudno, kao da nas je Gospod spojio."

Pjevač je naglasio da vjeruje kako se ništa inače ne dešava slučajno. Osvrnuvši se na na prve godine zajedničkog života, Nikola je rekao:

"Prvih pet godina smo živjeli na relaciji Beograd - Njujork - Los Anđeles, pošto je ona živjela tamo, i bilo je jako teško. Ali, znaš, kad ima volje, sve opstane."

Bojana Barović (42) i Nikola imaju troje dece koja su kruna njihove ljubavi - ćerku Leonu, sina Simeona i najmlađu ćerku Angelinu.

