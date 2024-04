ZAVOLJELI SE NA PUSTOM OSTRVU I VJENČALI TAJNO! Ljubavna priča Nikole Rokvića i Bojane Barović ovako je počela!

Rijetko koja ljubav koja se rodi u rijalitiju opstane, ali Nikola Rokvić i Bojana Barović su primjer da je to moguće.

Pjevač Nikola Rokvić (38) prije nedelju dana krenuo je pješke na put dug 1.060 km, a krajnji cilj mu je manastir Nektarija Eginskog u Grčkoj. Nikola će na tom putu će prikupljati sredstva za kupovinu aparata za dijagnostifikovanje kancera mozga kod djece i renoviranje dijela dječje onkologije, a najveća podrška mu je supruga Bojana Barović (40).

Njihova ljubav traje već 14 godina, a počela je u rijaliti programu "Survivor" 2010. kada su se nalazili na pustom ostrvu. Iako mnogi nisu vjerovali u njihovu ljubav, oni se od tada nisu razdvajali, a Bojana je otkrila da ona uopšte nije trebalo ni da bude dio šou programa. Manekenka je tada živjela na relaciji Srbija- Amerika zbog svoje uspješne modeling karijere.

"Vjerujem u sudbinska spajanja, pomalo sam fatalista po tom pitanju. Kad je produkcija zvala učesnike za prvi izbor, uopšte nije trebalo da budem u Srbiji, niti sam u proteklih sedam godina bila u našoj zemlji u to vrijeme. Onda je iskrsla svadba moje prijateljice, na koju sam odlučila da dođem u poslednjem momentu. Produkcija je saznala da sam tu, pa me je pozvala. Imala sam neke poslove u Los Anđelesu, pa nisam bila sigurna da li ću moći da se odazovem, ali sve se namjestilo da sam ipak ušla. Lijepo se kaže da ono što ti je suđeno ne možeš izbjeći. Meni u tom periodu uopšte nije bio cilj da se vraćam u Srbiju, međutim sve je ispalo drugačije", rekla je Bojana jednom prilikom.

"Bila je to jedna uzbudljiva avantura. Od tog trenutka moj život je krenuo u sasvim drugom smjeru" dodao je Nikola.

Pjevač i manekenka vjenčali su se u Manastiru Mileševa 2016. godine, a na ceremoniji su bili samo najbliži prijatelji i porodica. "Taj dan, čas i trenutak... Zakleti se na vječnu ljubav pred Bogom, pod krilima Bijelog anđela, ostaće za mene zavjet koji ću čuvati sve dok dišem", napisao je na društvenim mrežama tada Nikola.

Par je dobio troje djece zajedno, a porodica je uvijek bila najveća podrška pjevaču koji je krenuo na hodočašće. Bojana ga je sa djecom sačekala na jednoj dionici puta i pružila moralnu podršku da nastavi dalje. "Tatu smo danas na kratko posjetili i čekamo ga za nedelju dana da proslavimo najradosniji praznik zajedno! Do tada smo na zasluženom školskom raspustu i mislim da im je malo lakše bez tate ovdje", napisala je na Instagramu.

Nikola je u jednom trenutko želio da se zamonaši, a Bojana ga je podržala u toj odluci. "Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno vuklo. I ja to potpuno mogu da razumijem. To je bogatstvo koje duša može da osjeti samo na takvom mjestu. I kad dobijemo tu blagodat, taj blagoslov od molitve ili posta, to je nemjerljivo s bilo kakvim ovozemaljskim životom, tako da ja mogu da razumijem šta je njega vuklo. On je stvarno u jednom trenutku duboko ušao u vjeru, okružio se ljudima koji su u tome. Ali kasnije shvatio da je najbolje što čovjek može da uradi implementirati taj duhovni život u ovaj koji živimo, uspio je da nađe neku sredinu da živi zdravim duhovnim životom, a da nije monaški, koji je teško živjeti", opisala je Bojana u emisiji "Dok anđeli spavaju".