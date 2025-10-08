logo
Preminuo reditelj i scenarista Zdravko Šotra

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Smrt je potvrđena za srpske medije

Preminuo reditelj i scenarista Zdravko Šotra Izvor: screenshot, YouTube/prva.rs

Proslavljeni reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je jutros u 93. godini, potvrđeno je za Kurir.

Zdravko Šotra je rođen 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.

Tokom sedamdesetih režirao je izuzetno popularnu emisiju "Obraz uz obraz" sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić.

Režirao je filmove koji su obarali bioskopske rekorde kao što su Braća po materi, Lajanje na zvezde, Zona Zamfirova, Ivkova slava, kao i brojne televizijske filmove i drame: Boj na Kosovu, Šešir profesora Vujića i Santa Marija dela Salute, Ranjeni orao...

Dobitnik je nagrade Zlatna antena za doprinos TV produkciji 2019. godine.

Vrijeme i mjesto sahrane biće naknadno objavljeni.

