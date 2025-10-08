Napravili su detaljan plan dok je Halid ležao u bolnici: Ovo je pevača trebalo da sačeka kad se vrati kući

Halid je bio zvezda svog kraja, prizeman čovek prepun ljubavi i pažnje, koju je svima davao, a to je bio dovoljan razlog da ga svi obožavaju.

Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic

Jedan od omiljenih regionalnih pevača, Halid Bešlić, preminuo je nakon duge i teške bolesti. Halidove komšije su nedavno govorile za domaće medije, te otkrili da se svi nadaju njegovom ozdravljenju i povratku kući.

Kako su tada rekli, bili su spremni na to da legendarnom pevaču pripreme spektakularan doček kada bude otpušten iz bolnice.

"Halid je jedna ljudina i zaslužio je sve najbolje u životu. Bolest, nažalost, ne možemo da sprečimo. Ako je suđeno da se razbolimo, tako će i biti, ali mi se najiskrenije nadamo da će on uspeti da prebrodi sve nedaće i da će nam se vratiti jači nego ikada", rekao je komšija, pa otkrio kakve ga uspomene vežu za Bešlića.

"Znam ga od mladih dana, svi ga ovde volimo. Halid je zvezda našeg kraja i nadaleko poznat kao humanitarac. Nije zaslužio da se pati, mnogo smo žalosni zbog činjenice da je u ovakvom stanju."

"Napravićemo slavlje kada izađe iz bolnice"

"Napravićemo slavlje kada izađe iz bolnice. Organizovaćemo ovde hranu i piće za ceo komšiluk, cela ulica će da se veseli. Dovešćemo i muziku, siguran sam da će i neko od njegovih kolega doći da ga pozdravi i da mu zapeva u čast oporavka. Ma, samo da nam dođe kući, Bog mu dao zdravlja. Halid i njegova porodica su toliko dobri i ispravni ljudi da zaslužuju svu sreću ovog sveta, a on je rođeni pobednik i očekujemo najbolji ishod", kazao je tada komšija. Nažalost, Halid nije dobio najvažniju bitku u životu.