Ceca zapevala poznati hit, Desingerica skočio na stolicu: Haos na slavlju kod Viki, pevačicu opkolili gosti

Ceca se latila mikrofona i dovela atmosferu do usijanja, a osim gostiju, podigla je i mnoge kolege na stolica.

Izvor: Kurir

Folk pevačica Viki Miljković i njen suprug priredili su veliko slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, a sada su se pojavili i snimci sa gala proslave.

Posebnu pažnju privukla je kuma, folk diva Ceca Ražnatović, koja je dala sve od sebe da zabavi goste. Ona je pevala svoje najveće hitove, pa je Andreju na uvce otpevala pesme "Beograd" i "Šta je to u tvojim venama", dok su prisutni bili u pravom transu.

Cecasu okružili tokom nastupa i sve vreme snimali, jer su gosti želeli da zabeleže svaki trenutak, a Desingerica se popeo na stolicu zbog Ražnatovićke.

Cecasu okružili tokom nastupa i sve vreme snimali, jer su gosti želeli da zabeleže svaki trenutak, a Desingerica se popeo na stolicu zbog Ražnatovićke.

Pogledajte 03:02 Kuma Ceca zapevala slavljeniku, Vikinom sinuKuma Ceca zapevala slavljeniku, Vikinom sinu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Viki izostavila koleginicu

Pred sam početak proslave, Viki njen muž Taške i naslednik Andrej pozirali su okupljenim medijima.

Slavljenik je bio skromnih želja: "Ja sam poželeo da imam dobru žurku i da se svi provedemo", rekao je Andrej, pa otkrio da li ima neku posebnu muzičku želju.

Pogledajte kako izgleda porodica Viki Miljković:

Viki Miljković su pitali da li je pozvana Zorica Brunclik, njena koleginica iz "Pinkovih zvezda", sa kojom je nedavno imala javni sukob.