Snimak Prijovićke sa privatne proslave napravio haos na mrežama: Gosti pali u trans kad je zapjevala (Video)

Aleksandra je za pomenutu priliku obukla elegantnan crni komplet sa šljokičavim detaljima i bijelu košulju.

Pjevačica Aleksandra Prijović pojavila se sinoć na jednoj privatnoj proslavi, samo mjesec dana nakon porođaja, i svojim izgledom oduševila sve prisutne.

Za ovu priliku Aleksandra je obukla crni komplet ukrašen šljokičavim detaljima, koji je uparila sa bijelom košuljom. Na proslavi je u jednom trenutku zapjevala i svoj veliki hit "Sve po starom“, a gosti su je odmah snimali i pridružili joj se.

Podsjetimo, Aleksandra se porodila 3. septembra i tada je na svijet donijela ćerku kojoj su ona i njen suprug Filip Živojinović dali ime Arija.

Rođendan sa najbližima

Samo nekoliko nedelja kasnije, 22. septembra, Aleksandra je proslavila svoj 30. rođendan u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Filip je tada objavio zajedničku fotografiju sa suprugom i emotivnim riječima čestitao njen jubilej:

"Za ovih 30 godina život ti je svega dao... Za sledećih 70 ne skidaj osmijeh sa lica, voli i znaj da si voljena. Srećan rođendan mama", napisao je Filip.

Čestitkama se pridružila iAleksandrina majka Borka, koja je ćerki uputila emotivnu poruku:

"Draga moja kćeri, danas je tvoj rođendan, dan kad mi je Bog dao najljepši dar, dan kada se sjetim koliko si posebna i koliko mi značiš! Neka ti život bude ispunjen srećom, ljubavlju i uspjehom jer ti to zaslužuješ. Srećan ti rođendan zlato moje. Voli te tvoja mama", napisala je Borka u objavi na društvenim mrežama.