Pjevačica je još prije drugog porođaja bacila oko na skupocjeni komad, a njen suprug se potrudio da joj želju ispuni za 30. rođendan
Popularna pjevačica Aleksandra Prijović u ponedeljak je proslavila svoj 30. rođendan, a tek se sad saznalo na koji način ju je iznenadio njen suprug Filip Živojinović.
Podsjetimo, slavlje je proteklo u krugu najbližih, a nekoliko momenata veselja Aleksandra je podelila i na Instagramu.Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic
Na jednoj od fotografija pozirala je zagrljena sa Filipom, čime su pokazali da je njhova ljubav jača nego prvog dana.Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic
Inače, suprug pjevačice odlučio je da je iznenadi poklonom o kakvom je godinama maštala. On je za njen jubilarni rođendan izabrao luksuzni komad koji vrijedi kao stan u Beogradu.
Riječ je o Cartier ogrlici ukrašenoj sa čak 162 dijamanta, čija vrijednost dostiže oko 130.000 eura. Kako navode domaći mediji, Prijovićeva već poseduje više komada nakita istog brenda, a prvu Cartier ogrlicu platila je 14.000 eura.
Podsjetimo, Aleksandra i Filip početkom mjeseca dobili su ćerku Ariju. Par već ima sina Aleksandra, a pjevačica je ranije priznala da joj je najveća želja bila da dobije ćerku – što joj se sada i ostvarilo.
Podsjetite se i kako je pevačica izgledala tokom druge trudnoće:
Prijovićka dobila poklon koji vrijedi kao stan u Beogradu: Filip iskeširao 130.000 € za rođendansko iznenađenje
Aleksandra Prijović na komemoraciji Saši Popoviću
Žika Jakšić i Aleksandra Prijović na njegovom rođendanu
(Jutarnji.rs/MONDO)