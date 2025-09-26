logo
Prijovićka dobila poklon koji vrijedi kao stan u Beogradu: Filip iskeširao 130.000 € za rođendansko iznenađenje

Autor Jelena Sitarica
0

Pjevačica je još prije drugog porođaja bacila oko na skupocjeni komad, a njen suprug se potrudio da joj želju ispuni za 30. rođendan

Prijovićka dobila poklon koji vrijedi kao stan u Beogradu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Popularna pjevačica Aleksandra Prijović u ponedeljak je proslavila svoj 30. rođendan, a tek se sad saznalo na koji način ju je iznenadio njen suprug Filip Živojinović.

Podsjetimo, slavlje je proteklo u krugu najbližih, a nekoliko momenata veselja Aleksandra je podelila i na Instagramu.

Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

Na jednoj od fotografija pozirala je zagrljena sa Filipom, čime su pokazali da je njhova ljubav jača nego prvog dana.

Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

Inače, suprug pjevačice odlučio je da je iznenadi poklonom o kakvom je godinama maštala. On je za njen jubilarni rođendan izabrao luksuzni komad koji vrijedi kao stan u Beogradu.

Riječ je o Cartier ogrlici ukrašenoj sa čak 162 dijamanta, čija vrijednost dostiže oko 130.000 eura. Kako navode domaći mediji, Prijovićeva već poseduje više komada nakita istog brenda, a prvu Cartier ogrlicu platila je 14.000 eura.

Podsjetimo, Aleksandra i Filip početkom mjeseca dobili su ćerku Ariju. Par već ima sina Aleksandra, a pjevačica je ranije priznala da joj je najveća želja bila da dobije ćerku – što joj se sada i ostvarilo.

Podsjetite se i kako je pevačica izgledala tokom druge trudnoće:

(Jutarnji.rs/MONDO)

