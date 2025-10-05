logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Megan krenula da poljubi dizajnera u obraz, ali se izblamirala: Novi skandal vojvotkinje, odmah se oglasio njen PR

Megan krenula da poljubi dizajnera u obraz, ali se izblamirala: Novi skandal vojvotkinje, odmah se oglasio njen PR

Autor Ana Živančević
0

Megan Markl ponovo je dospjela u centar pažnje nakon što je na društvenim mrežama osvanio jedan video.

Megan krenula da poljubi dizajnera u obraz, ali se izblamirala Izvor: Tiktok printscreen/saintleon

Megan Markl doživjela je pravi fijasko na nedelji mode u Parizu kada je uhvaćena u neugodnoj situaciji, dok razmenjuje poljubac sa italijanskim dizajnerom Pjerom Paolom Pikolijem.

Pogledajte fotografije Megan Markl:

Naime, vojvotkinja (44) jedva je izbjegla poljubac dizajnera - koji je novoimenovani kreativni direktor Balensiage- i sudarila se s njim dok su se naginjali u zagrljaju na sinoćnjem događaju.

Megan je htjela da poljubi Pikiolija u obraz kako bi mu čestitala na kolekciji ženske odjeće za proljeće/ljeto 2026., ali umjesto toga, čini se da je udarila nosom o njegove sunčane naočare, piše Dejli Mejl.

@saintleonThey almost kissed#meghanmarkle#balenciaga#runaway#parisfashionweek#princeharry♬ original sound - Saint Léon

Svjestan da ih kamere prate, Pikioli se tome nasmijao i uhvatio Megan za ruku prije nego što ju je povukao k sebi da se fotografiše. Vojvotkinja se potom zahvalila dizajneru prije nego što je završila susret kratkim zagrljajem. Meganin PR rekao je da se ona odavno divi Pikolijevom dizajnu u modnoj industriji.

Harijeva supruga se pojavila u vrlo elegantnom i sofisticiranom izdanju, noseći dugačak bijeli ogrtač sa bijelom košuljom na kopčanje i pantalonama. Stajling je uparila crnim salonkama i jednostavnim aksesoarom, a sve je zaokružila elegantnom punđom.

Ovo je njeno prvo putovanje u Evropu posle Invictus igara 2023. godine, koje su se održale u Dizeldorfu u Njemačkoj. Na Balensijaginoj reviji bile su i Eni Hetvej koja je na snimanju filma Đavo nosi Pradu 2, te Lauren Bezos, koja se nedavno udala za šefa Amazona Džefa Bezosa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Megan Markl dizajner

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ